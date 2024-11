Asian Women champions trophy: भारतीय महिलाएं एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पहुंचीं, जापान को पीटा

Indian women reached in to semifinal: भारतीय महिला हॉकी टीम ने राजगीर में खेली जा रही महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में रविवार को जापान को 3-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली. पहले हाफ में तो भारतीय टीम कोई गोल नहीं दाग सकी, लेकिन दूसरे हाफ में नवनीत कौर (37') और दीपिका (47', 48') ने गोल दागकर भारत की जीत सुनिश्चित कर दी. वहीं, भारत ने ग्रुप स्टेज में अपने सभी मैच जीतकर पहला स्थान हासिल किया. सेमीफाइनल मुकाबले में भी भारत की भिड़ंत 19 नवंबर को जापान के साथ ही होगी.

Team India finishes the group stage on a high note with a commanding 3-0 victory over Japan to top the points table at the Bihar Women's Asian Champions Trophy Rajgir 2024 🇮🇳💪



A solid performance from start to finish, with goals and teamwork shining through.

Here are some… pic.twitter.com/SFP2fKdtdD