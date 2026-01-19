घटना उस रात 12 बजे हुई. मैं रात 1:45 बजे वहां पहुंचा. मैं एक ऑर्डर डिलीवर करने जा रहा था. तब मैंने देखा क‍ि वहां काफी भीड़ थी. भीड़ को देखकर मैं समझ गया कि कोई दुर्घटना हुई है, क्‍योंकि उस रात घना कोहरा था. मैंने पास जाकर वहां खड़े लोगों से पूछा- भाई क्‍या हुआ है? फायर ब्रिगेड के लोगों ने बताया कि एक शख्‍स अपनी कार के साथ गड्ढे में गिर गया है. ये सुन एकदम से मुझे 15 दिन पहले हुई घटना याद आ गई, जब ऐसी ही दुर्घटना इस जगह पर हुई थी. स्थिति बिल्कुल वैसी ही थी, लेकिन अंतर बस इतना ही था कि मैं तब पहले यहां पहुंच गया था और मैंने उस ड्राइवर को बचा लिया था.

मैंने पूछा कि कितनी देर पहले लड़के की कार कार गड्ढे में गिरी? किसी ने बताया कि एक लड़का रात करीब 12 बजे अपनी कार के साथ पानी में गिर गया था. मैंने देखा कि सरकारी कर्मचारी काफी घबराए हुए थे. तब मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं अंदर जा सकता हूं? वे लोग मुझे बड़ी हैरानी से देखने लगे, फिर एकाएक उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मुझे तैरना आता है? मैंने कहा हां... इसके बाद मैंने तुरंत अपने कपड़े उतारे, कमर में रस्सी बांधी और सीधे कम से कम 50 मीटर नीचे पानी में कूद गया.

सड़क पर करीब सौ लोग खड़े थे, लेकिन मैं इतना अंदर चला गया कि वहां से मुझे एक भी व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था. वे दूर से टॉर्च की रोशनी से मुझे इशारे कर रहे थे कि मुझे कार कहां ढूंढनी चाहिए. मेरे पहुंचने से ठीक दस मिनट पहले ही लड़के की कार पानी में पूरी तरह से डूब गगई थी. उससे पहले, लड़का डेढ़ घंटे तक फंसा रहा और लगातार मदद के लिए पुकारता रहा. गिरने के बाद उसने अपने पिता को फोन करके कहा- मैं खाई में गिर गया हूं, प्‍लीज मुझे बचा लीजिए. पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई, लेकिन ज़्यादातर पुलिसकर्मी बुज़ुर्ग थे, शायद 50 साल से ज़्यादा उम्र के. युवा पुलिसकर्मी खुद नहीं उतरे, क्योंकि उस दिन तापमान बेहद कम था, जमा देने वाली ठंड पड़ रही थी. वहां मौजूद पुलिसवालों को तैरना भी नहीं आता था, इसलिए वे पानी में नहीं उतरे.

पुलिस ने तुरंत दमकल विभाग को बुलाया, जो 20 मिनट के भीतर पहुंच गया. मैंने कम से कम 30 से 40 मिनट तक गड्ढे में लड़के की तलाश की. हालांकि, पहले कोई पानी में कूद गया होता, तो युवराज को बचाया जा सकता था. दमकल विभाग के लोगों ने मुझे बताया कि लड़के ने लगभग 5 मिनट पहले मदद के लिए चिल्लाना बंद कर दिया था. ऐसे में उसके बचने के चांस बहुत कम थे. मुझे जब कार नहीं मिली, तो दमकल विभाग ने एसडीआरएफ को कॉल किया गया, वो लगभग साढ़े चार बजे आई. वो अपने साथ नाव भी लेकर आए थे. मैं वहां से लगभग साढ़े 5 बजे निकला, लेकिन तब तक बॉडी को नहीं निकाला जा सका था. जहां दुर्घटना हुई, वह मोड़ इतना खतरनाक है कि अगर कोई अनजान व्यक्ति कोहरे में वहां से गुज़रे, तो उसके गड्ढे में गिरने की 101% संभावना है. वहां कोई दीवार भी नहीं है, जिससे कोई वाहन टकराकर बच सके.