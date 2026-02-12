जीवाजी यूनिवर्सिटी में  "रैगिंग" मामले में बड़ी कार्रवाई , 3 छात्रों को हॉस्टल से निकाला, 15 दिन के लिए 4 सस्पेंड

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्थित नैक से A डबल प्लस का दर्जा हासिल जीवाजी यूनिवर्सिटी में मारपीट ओर रैगिंग के मामले में बड़ा एक्शन हुआ है. इस मामले में 7 छात्रों पर कार्रवाई हुई है. इनमें से 3 को हॉस्टल से निष्कासित कर दिया गया है. दरअसल यहां रैगिंग के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. यहां तक कि UGC में हाल ही के दिनों में रैगिंग 3 शिकायतें पहुंची हैं. ऐसे में यूनिवर्सिटी प्रशासन की वहां काफी किरकिरी हुई है.

7 छात्रों पर हुई है कार्रवाई

UGC में शिकायतें पहुंचने के बाद और एंटी रैगिंग कमेटी की जांच रिपोर्ट के बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने फार्मेसी संस्थान के 7 छात्रों पर कार्रवाई की. इनमें B-फार्मेसी के 3 छात्रों को सत्र 2025-26 के लिए आर्यभट्ट हॉस्टल से निष्कासित कर दिया है. जबकि 4 छात्रों को 15 दिनों के लिए संस्थान से सस्पेंड कर दिया है. इसके बाद हड़कंप मच गया है.

कमेटी ने दी चेतावनी

कमेटी ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जिन छात्रों को हॉस्टल से निकाला है,यदि वे दोबारा हॉस्टल परिसर के आसपास भी पाए गए तो उन्हें पूरे सेमेस्टर के लिए निष्कासित कर दिया जाएगा. इसके अलावा हॉस्टल में बाहरी छात्रों की एंट्री पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है. नियमों के उल्लंघन की स्थिति में मामला पुलिस को सौंपा जाएगा.

