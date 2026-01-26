11 फीट गहरे पानी में 1 मिनट 22 सेकंड तक फहराया तिरंगा, देशभक्ति जगा देगा ये वीडियो

देशभर में आज गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है. गणतंत्र दिवस के मौके पर हर कोई तिरंगा फहरा रहा है. लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अलग तरीके से तिरंगा फहरा रहे हैं. इन्हीं लोगों में एक पुलिस कॉन्स्टेबल हैं, जो पानी के अंदर तिरंगा फहरा रहे हैं. उन्होंने 11 फीट गहरे पानी में लगभग डेढ़ मिनट तक तिरंगा फहराया. इन कॉन्स्टेबल का नाम है प्रवीण दादाराव आखरे, जो पहले भी कई रिकॉर्ड बना चुके हैं.

प्रवीण दादाराव आखरे महाराष्ट्र के अमरावती शहर में पुलिस कमिश्नरेट में कॉन्स्टेबल के पद पर तैनात हैं. 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर 11 फीट गहरे पानी में 1 मिनट 22 सेकंड तक अपनी सांस रोककर तिरंगा फहराया. इस दौरान उन्होंने "हर घर तिरंगा" के संकल्प को पानी के भीतर से एक नई चमक दी.

— NDTV India (@ndtvindia) January 26, 2026

पहले भी बना चुके हैं कई रिकॉर्ड

प्रवीण आखरे इस समय में अमरावती पुलिस कमिश्नरेट के जीवन रक्षक लाइफ गार्ड और खोज एवं बचाव दल में हैं. इससे पहले भी उन्होंने पानी के अंदर योगासन करके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है. पानी में साइकिल चलाना और स्केटिंग करते हुए तिरंगा फहराने जैसे साहसिक कारनामों से वे लगातार चर्चा में बने रहते हैं.