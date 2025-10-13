गर्लफ्रेंड संग करवाचौथ की शॉपिंग कर रहा था पति, तभी आ गई पत्नी, VIDEO में देखें आगे की कहानी

इंदौर के नंदा नगर में करवा चौथ के त्योहार से ठीक पहले सड़क पर एक जबरदस्त 'हाईवोल्टेज ड्रामा' देखने को मिला. एक पत्नी ने अपने पति को उसकी प्रेमिका के साथ शॉपिंग करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया. इसके बाद जो कुछ भी हुआ, उसने नंदा नगर की सड़क को किसी फिल्मी सेट में बदल दिया.

सड़क बनी 'झगड़े का अखाड़ा'

घटना के अनुसार, पति अपनी प्रेमिका के साथ करवा चौथ की खरीदारी में व्यस्त था. तभी उसकी पत्नी मौके पर पहुंच गई. पति को दूसरी महिला के साथ देखकर पत्नी का पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया. फिर क्या था, सड़क पर ही करीब आधे घंटे तक हंगामा, गाली-गलौज और चीख-पुकार जारी रही. यह सारा ड्रामा लोगों के लिए किसी मुफ्त मनोरंजन से कम नहीं था. पत्नी ने पति और उसकी प्रेमिका को जमकर खरी-खोटी सुनाई.

वीडियो हुआ वायरल

यह पूरा 'सड़क छाप ड्रामा' देख रहे राहगीरों ने तुरंत अपने मोबाइल कैमरे निकाले. उन्होंने इस पूरे हाईवोल्टेज हंगामे को रिकॉर्ड कर लिया. देखते ही देखते यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गया है.

वीडियो में साफ दिख रहा है कि पति खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है, जबकि गुस्साई पत्नी दोनों पर टूट पड़ी है. यह घटना साबित करती है कि 'करवा चौथ' सिर्फ पति की लंबी उम्र की दुआ का दिन नहीं, बल्कि कुछ पत्नियों के लिए 'रंगे हाथों पकड़ने का शुभ मुहूर्त' भी बन जाता है. पुलिस ने हालांकि इस मामले में कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन सोशल मीडिया यूजर्स इसे खूब चटकारे लेकर देख रहे हैं.