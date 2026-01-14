Dog Bite Cases: बालोद में आवारा कुत्तों का आतंक, एक दिन में डॉग बाइट के 16 मामले आए सामने

Dog Bite News: छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के बालोद (Balod) जिले में आवारा कुत्तों के आतंक का मामला विकराल रूप लेता जा रहा है. अकेले बुधवार को 16 लोग डॉग बाइट के शिकार हुए. इससे पहले महज 14 दिनों में सिर्फ जिला अस्पताल में डॉग बाइट के 47 मामले सामने आ चुके हैं. मतलब जिलेभर में आंकड़े और ज्यादा हो सकते हैं. हालत ये है कि कई अस्पतालों में रेबीज़ इंजेक्शन नहीं होने की भी बात सामने आ रही है.

दरअसल, जिले में आवारा कुत्तों के काटने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, जिससे ग्रामीण इलाकों में दहशत का माहौल बना हुआ है. आज की तारीख में जिला अस्पताल बालोद में चार लोग डॉग बाइट के इलाज के लिए पहुंचे. वहीं, ग्राम बोरी में एक आवारा कुत्ते के हमले में 12 वर्षीय बच्ची सहित एक महिला घायल हो गईं.

लोगों में फैली दहशत

ग्रामीणों के अनुसार, आवारा कुत्ते अचानक हमला कर लोगों को घायल कर रहे हैं, जिससे गांव में भय का वातावरण है. लोग बच्चों और बुजुर्गों को घर से बाहर निकलने में भी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं.

नारा गांव और नर्रा में भी हमले

स्थिति तब और गंभीर हो गई, जब नारा गांव में 12 ग्रामीणों को आवारा कुत्ते ने काट लिया. इसके अलावा नर्रा के 2 ग्रामीण भी डॉग बाइट के शिकार हो गए. घायलों को एंबुलेंस और निजी वाहनों से पहले गुरुर सामुदायिक अस्पताल ले जाया गया, लेकिन समुचित इलाज की व्यवस्था न होने के कारण उन्हें धमतरी जिला अस्पताल रेफर कर इलाज कराया गया.

लगातार सामने आ रहे मामलों से ग्रामीणों में आक्रोश और डर दोनों व्याप्त हैं. वहीं, गांवों में मुनादी कर लोगों से सतर्क रहने, बच्चों को अकेले बाहर न भेजने और आवारा कुत्तों से दूरी बनाए रखने की अपील की जा रही है. बहरहाल, देखना होगा पूरे मामले को लेकर प्रशासन आगे क्या रुख इख्तियार करती है. यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो ग्रामीण इलाकों में स्थिति और भयावह हो सकती है.

