VIDEO: इश्क पर पंचायत का पहरा… बच्चों ने भागकर शादी की तो पूरे परिवार का होगा बहिष्कार! MP में लव मैरिज पर सुनिए ये फरमान

मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के पांचवा गांव में प्रेम विवाह के खिलाफ चौंकाने वाला फरमान सामने आया है. गांव की पंचायत ने भागकर शादी करने वाले लड़का-लड़की के पूरे परिवार के सामाजिक बहिष्कार का आदेश दिया है. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

'लड़का-लड़की अगर भागकर शादी करते हैं तो परिवार को समाज से बाहर कर दिया जाएगा, उसके सदस्यों को कोई भी काम नहीं देगा. ऐसे परिवार को कोई दूध समेत अन्य खाने पीने की चीजें कोई नहीं देगा और न ही उनसे लेगा. कोई लीज पर खेज नहीं लेगा. साथ ही इस घर में किसी नाई या पंडित के जाने पर भी प्रतिबंध है'. प्रेम विवाह के खिलाफ इस तरह का फरमान मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में सुनाया गया है. जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. आइए, जानते हैं क्या है पूरा मामला?

वीडियो हो रहा वायरल

दरअसल, यह पूरा मामला रतलाम जिले पिपलौदा थाना क्षेत्र के पांचवा गांव का है. जहां का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में ग्रामीणों की भीड़ जमीन पर बैठे हुए नजर आ रही है और एक युवक उनके बीच में खड़ा होकर तेजी से यह फरमान पढ़़ रहा है. वीडियो के अनुसार, समस्त ग्राम पांचवा की ओर से यह फैसला लिया गया है कि गांव के भी लड़का-लड़की भागकर शादी करेंगे, उनके साथ-साथ उनके पूरे परिवार पर भी सजा के तौर पर प्रतिबंध लगाया जाएगा. 

जो नहीं माना पर भी होगी कार्रवाई

ऐसे परिवारों का सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा, उन्हें किसी भी सामाजिक या धार्मिक कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया जाएगा. फरमान के तहत ऐसे परिवारों को कोई भी मजदूरी नहीं देगा. इसके अलावा भागकर शादी करने वाले प्रेमी जोड़े या लडका-लड़की के परिवार को गांव में दूध या अन्य आवश्यक सामग्री भी नहीं दी जाएगी और न ही उनसे कोई कुछ ले सकता है. ऐसे में घर में किसी नाई या पंडित के जाने पर भी प्रतिबंध रहेगा. अगर कोई कोई व्यक्ति इन प्रतिबंधों को तोड़ता है तो उस पर भी कार्रवाई करते हुए प्रतिबंध लगाया जाएगा. 

