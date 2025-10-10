Sadhguru ने बताया अपने दिमाग को हमेशा शांत कैसे रखें? World Mental Health Day पर जानें माइंड डिस्टर्ब हो तो क्या करें

World Mental Health Day Date: हर साल 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस यानी वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है. इस दिन का उद्देश्य लोगों को मानसिक स्वास्थ्य के महत्व के बारे में जागरूक करना है. आज की तेज-तर्रार जिंदगी में लोग बाहर से जितने सफल दिखते हैं, अंदर से उतने ही बेचैन और तनावग्रस्त रहते हैं. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (WHO) की रिपोर्ट के अनुसार, आने वाले सालों में मानसिक तनाव और अवसाद (Depression) दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य समस्या बन सकती है. इसी संदर्भ में सद्गुरु के नाम से फेमस ईशा फाउंडेशन के संस्थापक और आध्यात्मिक गुरु जग्गी वासुदेव (Sadhguru Jaggi Vasudev) बताते हैं कि हमारा माइंड ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है. यह एक ऐसा शक्तिशाली औजार है, जो चाहे तो चमत्कार कर सकता है और अगर गलत दिशा में जाए, तो दुख और अशांति का कारण भी बन सकता है. इसलिए माइंड को संभालना और शांत रखना बहुत जरूरी है. आइए जानते हैं इसके लिए सबसे आसान और असरदार तरीका क्या है.

बादाम-अखरोट से अलग अपने बच्चे को जरूर खिलाएं ये एक सस्ता ड्राई फ्रूट, डॉक्टर ने बताया सुपरफूड

मन को शांत करने का सबसे आसान तरीका

सद्गुरु के अनुसार, मन को शांत रखने का सबसे आसान और प्रभावी तरीका मेडिटेशन है. इसके लिए केवल 7 मिनट भी काफी हैं. सिर्फ 7 मिनट का ध्यान (Meditation) आपके पूरे दिन को संतुलित, शांत और फोकस्ड बना सकता है. ऐसे में आप रोज की भागदौड़ भरी जिंदगी से केवल 7 मिनट अपने मन के लिए निकालें. मेडिटेशन करने से आप हमेशा शांत रहेंगे, तनाव से बचे रहेंगे और चीजों पर बेहतर तरीके से फोकस कर पाएंगे. आइए जानते हैं इसे करने का सही तरीका-

सबसे पहले किसी शांत जगह पर पैर मोड़कर आराम से बैठें. अगर जरूरत हो तो पीठ के पीछे हल्का सहारा लें.

सुबह या शाम का समय सबसे बेहतर होता है. मोबाइल या गैजेट्स को थोड़ी देर के लिए दूर रखें.

रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, हाथों को अपनी जांघों पर रखें, हथेलियां ऊपर की ओर हों.

अब, चेहरा थोड़ा ऊपर उठाएं और आंखें बंद कर लें.

इतना करने के बाद ध्यान को हल्का-सा अपनी दोनों भौंहों के बीच केंद्रित करें.

धीरे-धीरे गहरी सांस लें और छोड़ें. किसी भी बारे में सोचने से बचें. केवल अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें.

हर सांस के साथ अपने भीतर की शांति को महसूस करें.

इसी तरह 7 मिनट तक ध्यानपूर्वक इस प्रक्रिया को दोहराएं.

सद्गुरु कहते हैं, 'जैसे शरीर की देखभाल जरूरी है, ठीक उसी तरह मन की देखभाल पर भी उतना ही ध्यान देना चाहिए. रोज कुछ मिनट का ध्यान हमें भीतर से मजबूत, शांत और संतुलित बनाता है. इससे आप हर सिचुएशन को बेहतर तरीके से हैंडल कर पाते हैं.' ऐसे में रोज अपने लिए 7 मिनट निकालकर मेडिटेट करें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.