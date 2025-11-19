जमीन पर बैठकर खाना खाने के क्या फायदे हैं?

Jamin par baith kar khane ke fayde: जमीन पर बैठकर भोजन करना भारतीय संस्कृति का हिस्सा माना जाता है. हालांकि, अब ज्यादातर लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं. यह तरीका सुविधाजनक जरूर है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जमीन पर बैठकर खाना खाने से शरीर को कई तरह के फायदे मिल सकते हैं? मशहूर डाइटिशियन श्रेया गोयल ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में उन्होंने ऐसे ही कुछ फायदों के बारे में बताया है. आइए एक्सपर्ट से जानते हैं क्यों हमें कुर्सी-टेबल नहीं बल्कि जमीन पर नीचे बैठकर खाना खाना चाहिए.

नंबर 1- बेहतर पाचन

डाइटिशियन कहती हैं, जब आप जमीन पर पालथी लगाकर बैठते हैं, तो इस स्थिति में पेट पर हल्का दबाव बनता है, जिससे पाचन तंत्र बेहतर तरीके से काम करता है. इस मुद्रा से पेट के आसपास की मांसपेशियां सक्रिय होती हैं और खाना आसानी से पचता है.

जमीन पर बैठकर खाना खाने की प्रक्रिया में आप हर बाइट लेते समय थोड़ा आगे की ओर झुकते हैं और फिर सीधा हो जाते हैं. यह बार-बार होने वाली हल्की मूवमेंट पेट को एक तरह की मसाज देती है, जिससे आंतों की क्रिया सुधरती है और गैस, एसिडिटी जैसी समस्याएं कम हो सकती हैं.

तीसरा फायदा है पोश्चर और फ्लेक्सिबिलिटी में सुधार. जमीन पर बैठने से शरीर की रीढ़ सीधी रहती है और पीठ की मांसपेशियों को मजबूती मिलती है. यह मुद्रा धीरे-धीरे शरीर को अधिक लचीला भी बनाती है. लगातार चेयर पर बैठने से जहां पोश्चर बिगड़ता है, वहीं जमीन पर बैठना इसे सुधारने में मदद करता है.

चौथा बड़ा लाभ है माइंडफुल ईटिंग. आजकल खाने के समय लोग टीवी, मोबाइल या लैपटॉप में उलझे रहते हैं, जिससे अधिक खाने और गलत खाने के चांस बढ़ जाते हैं. जमीन पर बैठकर खाना खाने से आपका ध्यान भोजन पर ही केंद्रित रहता है. आप शरीर के संकेतों को बेहतर समझ पाते हैं, जैसे- कब पेट भर गया है और कब रुकना चाहिए. इससे ओवरईटिंग की संभावना कम हो जाती है.

इस तरह जमीन पर बैठकर खाना आपके लिए ज्यादा अच्छा हो सकता है. अगर आप अपनी सेहत में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं, तो दिन में कम से कम एक बार जमीन पर बैठकर खाना खाने की कोशिश करें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.