Vivek Express: लंबी ट्रेन यात्राओं का अपना ही एक अलग मजा होता है. खिड़की के बाहर बदलते नजारे, अलग अलग राज्यों की झलक, रास्ते में मिलने वाले लोग, सब मिलकर सफर को यादगार बना देते हैं. ऐसे ही रोमांच से भरी एक शानदार यात्रा (Vivek Express Tour) है भारतीय रेलवे की विवेक एक्सप्रेस, जिसे भारत का सबसे लंबा ट्रेन रूट माना जाता है. ये ट्रेन असम के डिब्रूगढ़ से लेकर देश के अंतिम छोर कन्याकुमारी (Vivek Express Stations) तक जाती है और करीब 4200 किलोमीटर का सफर लगभग 75 घंटों में पूरा करती है. 9 राज्यों और 50 से ज्यादा स्टेशनों से गुजरने वाली ये जर्नी अपने आप में एक शानदार एक्सपीरियंस है. चलिए जानते हैं इस रोमांचक सफर के बारे में.

सफर की शुरुआत (Journey Overview)

विवेक एक्सप्रेस डिब्रूगढ़ से शुरू होकर असम के कई शहरों, जैसे नई तिनसुकिया, सिमलुगुरी, मरियानी, फुरकाटिंग, गुवाहाटी और कोकराझार से गुजरती है. इसके बाद ट्रेन नागालैंड के दीमापुर से होकर फिर असम में प्रवेश करती है.

इसके बाद ये पश्चिम बंगाल और बिहार में प्रवेश करती हुई जलपाईगुड़ी, मालदा टाउन, रामपुरहाट, बर्दवान और खड़गपुर के रास्ते ओडिशा पहुंचती है.

ओडिशा से आगे ये आंध्र प्रदेश के तटीय रास्तों जैसे विजियानगरम, विशाखापट्टनम, राजमुंदरी, विजयवाड़ा और नेल्लोर से गुजरती है.

फिर सफर तमिलनाडु और केरल के बीच आता जाता हुआ कोयंबटूर, त्रिशूर, एर्नाकुलम, कोट्टायम, कोल्लम और तिरुवनंतपुरम की खूबसूरती दिखाता है.

अंत में ये तमिलनाडु में नागरकोइल होते हुए कन्याकुमारी स्टेशन पर पहुंचकर अपनी यात्रा पूरी करती है.

इतिहास और महत्व (History & Significance)

विवेक एक्सप्रेस को 2011-12 के रेलवे बजट में शुरू किया गया था. ये ट्रेन स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में चलाई गई थी.

डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी जाते समय इसका नंबर 15906/22504, और वापसी में 22503/15905 रहता है.

इसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ा दी गई है. अब ये हफ्ते में चार दिन चलती है- मंगलवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार.

यात्रा से जुड़े जरूरी टिप्स (Travel Tips)

• एडवांस बुकिंग: लंबी दूरी की वजह से टिकट जल्दी फुल हो जाते हैं. इसलिए पहले से बुकिंग कर लें.

• खानपान: ट्रेन में पैंट्री कार और ई कैटरिंग उपलब्ध है. लेकिन लंबी यात्रा में कुछ सूखा नाश्ता और पानी साथ रखना अच्छा रहता है.

• साफ सफाई: सैनिटाइजर, वेट वाइप्स, एंटीसेप्टिक और डिसइन्फेक्टेंट साथ रखें.

• सुरक्षा: अपने कीमती सामान पर नजर रखें, खासकर जब आप स्लीपर क्लास में सफर कर रहे हों.