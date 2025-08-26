किस विटामिन की कमी से होता है कमर में दर्द?

Vitamin Deficiency and Back Pain: आज के समय में कमर दर्द एक आम समस्या बन चुकी है. युवा भी इस समस्या से परेशान रहने लगे हैं. आमतौर पर इसके पीछे लंबे समय तक बैठना, गलत पॉश्चर और फिजिकल एक्टिविटी की कमी जैसे कारण जिम्मेदार माने जाते हैं. हालांकि, इन सब से अलग एक खास विटामिन की कमी के चलते भी आपको बार-बार कमर दर्द से जूझना पड़ सकता है. आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से-

किस विटामिन की कमी से बार-बार सुन्न पड़ जाते हैं पैर?

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

मामले को लेकर मशहूर लेखक और योग गुरु हंसा योगेन्द्र ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में हंसाजी बताती हैं, शरीर में विटामिन डी की कमी कमर दर्द का एक बड़ा कारण हो सकती है.

विटामिन डी हमारी हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है. यह शरीर में कैल्शियम को अवशोषित करने में मदद करता है. जब शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है, तो कैल्शियम सही तरह से नहीं मिलता, जिससे हड्डियां कमजोर होने लगती हैं. इसकी वजह से पीठ और कमर में दर्द, मांसपेशियों में जकड़न और थकान महसूस होती है.

डॉक्टर हंसाजी आगे बताती हैं, विटामिन डी की कमी होने पर कमर दर्द के साथ-साथ आपको और भी कई लक्षण नजर आ सकते हैं. जैसे-

हमेशा थकान महसूस होना

हड्डियों और जोड़ों में दर्द

मांसपेशियों की कमजोरी

बार-बार सर्दी-जुकाम या संक्रमण होना या

कमजोर इम्यून सिस्टम

ऐसे में अगर आपको लंबे समय से पीठ दर्द हो रहा है और साथ में ये लक्षण दिख रहे हैं, तो एक बार विटामिन डी की जांच जरूर करा लें.

योग गुरु बताती हैं, रोजाना 10–15 मिनट धूप में बैठना शरीर को विटामिन D बनाने में मदद करता है.

अपनी डाइट में दूध, दही, पनीर, मशरूम, पालक, बादाम, अंजीर, किशमिश और सूखे आलूबुखारे जैसी चीजों को शामिल करें. इसमें विटामिन डी अच्छी मात्रा में मौजूद होता है.

वहीं, अधिक जरूरत पड़ने पर आप डॉक्टर की सलाह से विटामिन डी के सप्लीमेंट ले सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.