अजवाइन की चाय कब पीनी चाहिए? डाइटिशियन ने बताया अजवाइन के पत्तों की चाय बनाकर पीने से क्या होता है

What are the benefits of ajwain tea: अजवाइन लगभग हर भारतीय रसोई में पाया जाने वाला मसाला है. ये न केवल खाने में स्वाद जोड़ता है, बल्कि सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद माना जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं सिर्फ बीज ही नहीं, इसके पत्ते भी उतने ही फायदेमंद होते हैं? हेल्थ एक्सपर्ट्स अजवाइन के पत्तों से चाय बनाकर पीने की सलाह देते हैं. इससे आपको एक साथ कई फायदे मिल जाते हैं. डाइटिशियन श्रेया गोयल ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर कर अजवाइन के पत्तों से तैयार चाय के कुछ ऐसे ही फायदे बताए हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में-

इससे पहले जान लेते हैं कि अजवाइन की चाय कब पीनी चाहिए?

डाइटिशियन के मुताबिक, अजवाइन के पत्तों की चाय दिन में किसी भी समय पी जा सकती है, लेकिन कुछ समय इसे ज्यादा असरदार बनाते हैं. जैसे-

सुबह खाली पेट पीने से पेट साफ रहता है, बॉडी में इंफ्लेमेशन कम होती है और डाइजेशन मजबूत होता है.

रात के खाने के बाद लेने से गैस, अपच और पेट भारी लगने की समस्या में राहत मिलती है.

सिरदर्द या माइग्रेन होने पर इसे गर्मागरम पीने से तुरंत आराम महसूस होता है.

अजवाइन के पत्तों की चाय कैसे बनाएं?

डाइटिशियन अदरक के साथ अजवाइन के पत्तों की चाय बनाने की सलाह देती हैं. इसके लिए-

सबसे पहले एक गिलास पानी को उबाल लें.

कुछ ताजे अजवाइन के पत्ते लें. धोकर इनका रस निकालें या हल्का-सा कूट लें.

एक छोटा टुकड़ा अदरक का धोकर कूट लें.

अब, इन्हें उबलते हुए पानी में डालकर थोड़ी देर और उबलने दें.

जब पानी आधा रह जाए, तब गैस बंद कर दें और इसे छानकर गर्म ही पी लें.

माइग्रेन में राहत

डाइटिशियन श्रेया बताती हैं, अजवाइन और अदरक दोनों ही ऐसे तत्व हैं जो प्राकृतिक रूप से दर्द को कम करते हैं. खासकर इनका संयोजन माइग्रेन और सिरदर्द में तुरंत आराम दे सकता है.

यह चाय एक बेहतरीन माइंड रिलेक्सेंट की तरह काम करती है. इसकी गर्म तासीर दिमाग को शांत करती है और तनाव कम करती है.

अजवाइन के पत्तों का रस किडनी को साफ रखने में मदद करता है, साथ ही ये कुछ हद तक किडनी स्टोन की तकलीफ में राहत दिलाने में भी सहायक माना जाता है.

इसके एंटीमाइक्रोबियल गुण आंतों में मौजूद हानिकारक कीड़ों को मारकर पेट को स्वस्थ रखते हैं.

यह चाय गैस, ऐसिडिटी, पेट फूलना जैसी समस्याओं को कम करती है और डाइजेशन को मजबूत बनाती है.

अजवाइन और अदरक दोनों में एंटी-इंफ्लेमेटरी और ऐंटिऑक्सीडेंटगुण होते हैं, जो शरीर की सूजन को कम करते हैं और इम्युनिटी बढ़ाते हैं.

इस तरह रोज अजवाइन के पत्तों की चाय बनाकर पीने से आपको एक साथ कई फायदे मिल सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.



