Health tips for drinking water: पानी सिर्फ प्यास बुझाने का जरिया नहीं बल्कि हमारी सेहत की रीढ़ है. कहते हैं 'जल ही जीवन है' और यह सच भी है, क्योंकि बिना पानी के जीवन की कल्पना करना नामुमकिन है. पानी शरीर को डिटॉक्स करता है, पाचन शक्ति को दुरुस्त (Water benefits) रखता है और दिमाग को भी एक्टिव बनाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर मौसम में अलग बर्तन का पानी पीना (Health tips for drinking water) आपकी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद हो सकता है? चलिए जानते हैं किस मौसम में किस बर्तन का पानी आपके लिए रामबाण है.

ये भी पढ़ें:-चाय में शक्कर की जगह इस्तेमाल करें ये 5 चीज़ें, स्वाद के साथ सेहत भी रहेगी दुरुस्त

ये भी पढ़ें:- किस विटामिन की कमी से बाल सफेद होते हैं?

गर्मियों में घड़े का पानी (Ghadey ka pani ke fayde)

गर्मी का मौसम आते ही लोग फ्रिज का ठंडा पानी (Healthy drinking water tips) पीना पसंद करते हैं, लेकिन यह शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकता है. इसकी बजाय मिट्टी के घड़े का पानी सबसे अच्छा विकल्प है.

मिट्टी पानी को प्राकृतिक रूप से ठंडा रखती है.

इसमें मौजूद मिनरल्स पानी की क्वालिटी को बढ़ाते हैं.

सुबह हल्का गुनगुना पानी पीने से शरीर डिटॉक्स होता है और वजन घटाने में मदद मिलती है.

चेहरे पर नैचुरल ग्लो भी आता है.

ये भी पढ़ें:- सेहत का खजाना है दूध और शहद का कॉम्बो, आज ही डाइट में करें शामिल

सर्दियों में सोने का पानी (Kis bartan ka pani piyein)

सर्दी के मौसम में शरीर को गर्माहट और इम्यूनिटी की जरूरत होती है. ऐसे में सोने के बर्तन का पानी बेहद फायदेमंद माना जाता है.

अगर आपके पास सोने का बर्तन नहीं है तो किसी भी बर्तन में सोने की अंगूठी डालकर भी पानी रख सकते हैं.

यह पानी डिप्रेशन, अनिद्रा और निगेटिव विचारों से लड़ने में मदद करता है.

कफ, जुकाम और सर्दी-जुकाम जैसी मौसमी बीमारियों से राहत दिलाता है.

बरसात में तांबे का पानी (Tambe ke bartan ka pani ke fayde)

बरसात में बैक्टीरिया और इंफेक्शन का खतरा सबसे ज्यादा होता है. इस मौसम में तांबे के बर्तन का पानी पीना सबसे सुरक्षित और हेल्दी होता है.

तांबा पानी से हानिकारक बैक्टीरिया खत्म करता है.

इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटी-कार्सिनोजेनिक गुण पाए जाते हैं.

रातभर रखा तांबे का पानी शरीर को विषैले तत्वों से बचाता है.

यह इम्यूनिटी बढ़ाकर मौसमी बीमारियों से बचाव करता है.

ये भी पढ़ें:- रोज सुबह खाली पेट पिएं किशमिश का पानी, सेहत से जुड़ी कई परेशानियों का मिटा देगा नामोनिशान

यानि, गर्मी में मिट्टी का पानी, सर्दी में सोने का पानी और बरसात में तांबे का पानी पीना सेहत को बीमारियों से बचाने और इम्यूनिटी मजबूत बनाने का आसान और प्राकृतिक तरीका है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

ये भी पढ़ें:- यहां उगाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा संतरा