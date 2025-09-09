चाय में शक्कर की जगह इस्तेमाल करें ये 5 चीज़ें, स्वाद के साथ सेहत भी रहेगी दुरुस्त

Things to use as sugar replacement in tea: भारत में चाय सिर्फ एक ड्रिंक नहीं, बल्कि हर घर का रिवाज है. सुबह की शुरुआत चाय से हो या शाम को थकान मिटाने का वक्त, बिना शक्कर वाली चाय कई लोगों को अधूरी लगती है, लेकिन सच यह है कि ज्यादा शक्कर वाली चाय न सिर्फ डायबिटीज का खतरा बढ़ाती है, बल्कि वजन बढ़ने, स्किन और हार्ट की प्रॉब्लम्स का कारण भी बन सकती है. अच्छी खबर यह है कि शक्कर छोड़कर भी आप अपनी चाय को मीठा और हेल्दी बना सकते हैं. डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट्स मानते हैं कि नेचुरल स्वीटनर का इस्तेमाल करना आपकी हेल्थ के लिए कहीं ज्यादा अच्छा है. आइए जानते हैं चाय में शक्कर की जगह क्या-क्या डाल सकते हैं.

शहद – नेचुरल हीलिंग स्वीटनर (Weight Loss Hacks)

शहद को चाय में गैस से उतारने के बाद मिलाएं ताकि इसके न्यूट्रिएंट्स डैमेज न हों.

इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं.

वजन कंट्रोल और डाइजेशन के लिए भी फायदेमंद.

शक्कर जितनी ही मात्रा में शहद डालें.

गुड़ – देसी और पौष्टिक विकल्प (What to use instead of sugar in tea)

गांवों में आज भी गुड़ वाली चाय का चलन है.

गुड़ में आयरन और मिनरल्स भरपूर होते हैं.

इसका स्वाद अलग जरूर होगा लेकिन सेहत के लिए शक्कर से बेहतर है.

ध्यान रखें कि गुड़ डालने के बाद चाय को ज्यादा न उबालें.

मुलेठी – औषधीय मिठास (Tea without sugar options)

मुलेठी का इस्तेमाल आयुर्वेद में लंबे समय से किया जा रहा है.

यह प्राकृतिक रूप से मीठी होती है और खांसी-जुकाम में राहत देती है.

दालचीनी और लौंग के साथ मिलाकर आप हर्बल टी बना सकती हैं.

खजूर का सिरप – मीठा और एनर्जी से भरपूर (Natural sweetener for chai)

खजूर का सिरप बहुत गाढ़ा और मीठा होता है, इसलिए इसे कम मात्रा में डालें.

इसमें फाइबर और मिनरल्स होते हैं जो एनर्जी बूस्टर का काम करते हैं.

ब्लैक टी या दूध वाली चाय – दोनों में ट्राय कर सकते हैं.

ड्राई फ्रूट्स – किशमिश और छुआरा (Healthy sugar alternatives for tea in Hindi)

किशमिश और छुआरा को दूध में उबालकर चाय बनाई जा सकती है.

यह तरीका आपकी चाय को पोषण से भर देगा.

अगर आपको बहुत मीठी चाय पसंद नहीं तो यह बेस्ट ऑप्शन है.

यानि, चाय के स्वाद को मीठा बनाने के लिए शक्कर ही एकमात्र विकल्प नहीं है. शहद, गुड़, मुलेठी, खजूर का सिरप और ड्राई फ्रूट्स – ये पांचों चीजें न सिर्फ आपकी चाय को मीठा बनाएंगी, बल्कि सेहत को भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगी

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

