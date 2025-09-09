सेहत का खजाना है दूध और शहद का कॉम्बो, आज ही डाइट में करें शामिल

Doodh mein shahad ke fayde: कहते हैं कि सेहत का खजाना अक्सर हमारी रसोई में ही छिपा होता है. दूध और शहद इसका बेहतरीन उदाहरण हैं. दोनों ही अपने-अपने गुणों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन जब इन्हें साथ मिलाया जाए तो ये शरीर को सम्पूर्ण पोषण देने वाला Golden Elixir बन जाता है. आयुर्वेद से लेकर आधुनिक रिसर्च तक, दूध और शहद के इस कॉम्बिनेशन को इम्युनिटी, एनर्जी और मानसिक शांति का ज़रिया माना गया है.

ये भी पढ़ें:-रोज सुबह खाली पेट पिएं किशमिश का पानी, सेहत से जुड़ी कई परेशानियों का मिटा देगा नामोनिशान

इम्युनिटी बूस्टर और स्ट्रेस रिलीवर (milk and honey health benefits)

दूध में मौजूद कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन्स जब शहद के एंटीऑक्सीडेंट्स से मिलते हैं तो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता दोगुनी हो जाती है. यही नहीं, अगर आप रोज़ाना रात को सोने से पहले गर्म दूध में शहद मिलाकर पीते हैं, तो स्ट्रेस कम होता है और नर्वस सिस्टम को रिलैक्स मिलता है.

नींद और पाचन में सहायक (doodh shahad health tips)

अनिद्रा से परेशान हैं? तो दूध-शहद का यह घरेलू नुस्खा कारगर साबित हो सकता है. सोने से एक घंटे पहले इसका सेवन नींद को गहरी और सुकूनभरी बनाता है. वहीं, पाचन संबंधी दिक्कतें जैसे कब्ज भी इससे कम होती हैं क्योंकि यह आंतों को हेल्दी रखता है.

ये भी पढ़ें:- पेट में सड़ रहे मल को साफ करने के लिए खाएं ये 5 सुपरफ्रूट्स, डॉक्टर ने बताया किस तरह करेगा आंतों को साफ

हड्डियां, दिमाग और एनर्जी (immunity booster drinks in Hindi)

दूध और शहद का नियमित सेवन हड्डियों को मजबूत करता है और गठिया जैसी समस्याओं से भी राहत दिलाता है. इसके अलावा यह दिमाग को तेज करता है और थकान दूर करके शरीर में स्फूर्ति लाता है. यानी दिनभर एक्टिव और एनर्जेटिक रहने के लिए यह कॉम्बिनेशन परफेक्ट है.

पुरुषों के लिए खास फायदे (doodh shahad ke fayde for men)

दूध और शहद का मेल पुरुषों की सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद है. यह न सिर्फ टेस्टोस्टेरोन हॉर्मोन को बढ़ाता है बल्कि स्टैमिना और पौरुष शक्ति को भी बूस्ट करता है. रिसर्च यह भी मानती है कि इससे प्रोस्टेट कैंसर का खतरा कम हो सकता है.

आंखों और सांस की समस्याओं में राहत (Relief from eye and respiratory problems)

शहद और दूध का सेवन आंखों की रोशनी को बेहतर करने में मदद करता है. साथ ही कफ, अस्थमा और हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्याओं में भी आराम पहुंचाता है. दूध और शहद को साथ में पीना किसी पावर पैक न्यूट्रिशन ड्रिंक से कम नहीं है. यह न केवल शारीरिक कमजोरी को दूर करता है बल्कि मानसिक और भावनात्मक सेहत को भी बेहतर बनाता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

ये भी पढ़ें:- यहां उगाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा संतरा