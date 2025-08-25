दूध कब और कैसे पीना चाहिए?

What is the correct way to drink milk: दूध को एक कंप्लीट फूड माना जाता है. इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन और कई जरूरी मिनरल्स भरपूर मात्रा में होते हैं. खासकर बच्चों की बेहतर ग्रोथ के लिए उन्हें दूध देने की सलाह दी जाती है. हालांकि, अगर इसे गलत समय या गलत तरीके से लिया जाए, तो फायदा करने के बजाय यह नुकसान भी पहुंचा सकता है. इसी कड़ी में डॉक्टर हंसाजी के नाम से मशहूर योग गुरु और लेखक हंसा योगेन्द्र ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में उन्होंने दूध पीने का सही समय और सही तरीका बताया है. आइए जानते हैं इसके बारे में-

दूध पीते हुए इन बातों का रखें ध्यान

डॉक्टर हंसाजी बताती हैं, सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि खाने के तुरंत बाद दूध नहीं पीना चाहिए. खाना पहले से ही पेट में पच रहा होता है और दूध भारी होता है, जिससे डाइजेशन पर ज्यादा लोड पड़ जाता है. बेहतर है कि रात को खाना खाने के करीब दो घंटे बाद गर्म दूध लें. इससे आपको दूध के फायदे तो मिलेंगे ही, साथ ही नींद भी अच्छी आएगी.

हंसाजी के मुताबिक, दूध के साथ आयरन वाली सब्जियां जैसे पालक, मेथी या हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं खानी चाहिए. इससे कैल्शियम का अवशोषण कम हो जाता है. इसी तरह स्पाइसी खाने के तुरंत बाद भी दूध पीने से डाइजेशन बिगाड़ सकता है. इसके अलावा नमकीन चीजों के साथ दूध लेने से पेट में समस्या हो सकती है.

योग गुरु बताती हैं, कई बार लोग दूध को बार-बार उबालकर या फ्रिज का ठंडा दूध सीधा पी लेते हैं. इससे दूध की गुणवत्ता कम हो जाती है. साथ ही ऐसा करने से गैस, ब्लोटिंग जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं. ऐसे में हमेशा दूध को एक बार उबालकर ढककर रखें और पीते समय हल्का गर्म करके ही पिएं.

हंसाजी दुध में चीनी न मिलाने की सलाह देती हैं. इससे अलग आप थोड़ी मात्रा में गुड़ या शहद मिला सकते हैं. लेकिन गर्म दूध में शहद या गुड़ मिलाने से बचें. शहद गर्म होने पर हानिकारक हो सकता है और गर्म दूध में गुड़ डालने से ये फट सकता है. ऐसे में जब दूध हल्का गुनगुना हो, तब इसमें थोड़ी मात्रा में शहद या गुड़ डालें.

योग गुरु के मुताबिक, नहाने या मसाज के तुरंत बाद दूध नहीं पीना चाहिए. इस समय शरीर डिटॉक्स मोड में होता है और दूध लेने से थकान महसूस हो सकती है.

हंसा योगेन्द्र बताती हैं, आजकल लोग दूध में हल्दी, दालचीनी, अश्वगंधा जैसी चीजें डालते हैं. ये फायदेमंद हैं लेकिन हर किसी की बॉडी और प्रकृति अलग होती है. इसलिए बिना समझे ज्यादा मसाले डालने से असंतुलन हो सकता है. सबसे बेहतर है दूध में थोड़ा सा अदरक डालकर पीना. इससे दूध हल्का हो जाता है और डाइजेशन भी बेहतर होता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.