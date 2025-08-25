विज्ञापन

लौंग खाने के फायदे-नुकसान | Benefits and Side Effects of Cloves

Benefits of cloves: आइए एक्सपर्ट से जानते हैं लौंग खाने से आपको क्या फायदे मिल सकते हैं, इसे खाने का सही तरीका क्या है, साथ ही जानेंगे डाइट में लौंग को शामिल करने से पहले किन बातों को ध्यान में रखना जरूरी है.

Read Time: 4 mins
Share
लौंग खाने के फायदे-नुकसान | Benefits and Side Effects of Cloves
एक दिन में कितनी लौंग खाना है सही?

Benefits and Side Effects of Cloves: लौंग एक ऐसा मसाला है जो लगभग हर भारतीय घर में पाया जाता है. ये न केवल खाने में स्वाद और खुशबू को दो गुना करने का काम करती है, बल्कि लौंग खाने से सेहत को भी कई फायदे मिलते हैं.  हालांकि, हर चीज की तरह लौंग का भी सही मात्रा में सेवन करना जरूरी है क्योंकि जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल नुकसान भी पहुंचा सकता है. आइए एक्सपर्ट से जानते हैं लौंग खाने से आपको क्या फायदे मिल सकते हैं, इसे खाने का सही तरीका क्या है, साथ ही जानेंगे डाइट में लौंग को शामिल करने से पहले किन बातों को ध्यान में रखना जरूरी है. 

सुबह खाली पेट तांबे के बर्तन का पानी पीने से क्या होता है, न्यूट्रिशनिस्ट ने दिया जवाब

लौंग के फायदे

इसे लेकर NDTV संग हुई बातचीत के दौरान ग्लोबल होलिस्टिक हेल्थ गुरु और स्प्रिचुअल लाइफ कोच डॉक्टर मिक्की मेहता ने बताया, लौंग खाने से आपको एक साथ कई फायदे मिल सकते हैं. जैसे- 

दर्द से राहत

लौंग में यूजेनॉल नामक तत्व पाया जाता है, जो प्राकृतिक दर्द निवारक का काम करता है. खासकर दांत में दर्द या सिरदर्द होने पर लौंग का तेल लगाने या लौंग चबाने से आराम मिलता है.

पाचन में सुधार 

डॉक्टर बताते हैं, लौंग पेट की समस्याओं में बहुत मददगार है. यह गैस, अपच और एसिडिटी से राहत दिलाती है. खाने के बाद एक-दो लौंग चबाने से भोजन आसानी से पच जाता है.

रोग प्रतिरोधक क्षमता 

लौंग में एंटीऑक्सीडेंट्स की भरपूर मात्रा होती है, जो शरीर को बीमारियों से लड़ने की ताकत देते हैं. खासकर सर्दी-जुकाम और संक्रमण से बचाव में यह कारगर है.

मुंह की दुर्गंध से छुटकारा 

लौंग में मौजूद एंटीबैक्टीरियल गुण मुंह के बैक्टीरिया को खत्म करते हैं और सांसों को ताजगी देते हैं. यही वजह है कि कई टूथपेस्ट में भी लौंग का इस्तेमाल किया जाता है.

लौंग के नुकसान

डॉक्टर मिक्की मेहता बताते हैं, तमाम फायदों के बावजूद लौंग खाने से पहले कुछ खास बातों को ध्यान में रखना भी जरूरी है. जैसे-

अधिक सेवन से बचें 

डॉक्टर बताते हैं, अगर लौंग का जरूरत से ज्यादा सेवन किया जाए तो पेट में जलन, एसिडिटी या एलर्जी हो सकती है.

गर्भवती महिलाओं के लिए सावधानी 

गर्भावस्था के दौरान लौंग का सेवन डॉक्टर की सलाह से ही करना चाहिए, क्योंकि यह गर्भाशय को उत्तेजित कर सकती है.

त्वचा पर असर 

लौंग का तेल सीधे त्वचा पर लगाने से जलन हो सकती है. इसे हमेशा किसी और तेल में मिलाकर ही इस्तेमाल करना चाहिए. साथ ही लगाने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें.

खून पतला करने का असर 

इन सब से अलग लौंग खून को पतला करती है, इसलिए जिन लोगों की सर्जरी होने वाली है या पहले से कोई गंभीर बीमारी है, उन्हें इसका सेवन बंद कर देना चाहिए या डॉक्टर की सलाह के बाद ही खाना चाहिए.

एक दिन में कितनी लौंग खाना है सही, क्या है सही तरीका?

डॉक्टर मिक्की मेहता बताते हैं, लौंग का सेवन हमेशा सीमित मात्रा में ही करना चाहिए. दिन में एक या दो लौंग ही पर्याप्त होती है. इसे चाय में डालकर, खाने के बाद चबाकर या मसाले के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Cloves, Lifestyle News, Health News, Food News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com