फल खाने का सबसे अच्छा समय क्या है? न्यूट्रिशनिस्ट से जानें किस टाइम नहीं खाने चाहिए Fruits

Best and worst time to eat fruits: फल हेल्दी डाइट का अहम हिस्सा होते हैं. इनमें विटामिन, मिनरल्स, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. यही वजह है कि फल खाने से हमें एक साथ कई फायदे मिलते हैं और हेल्थ एक्सपर्ट्स भी इन्हें डाइट में शामिल करने की सलाह देते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर फलों को गलत समय पर खाया जाए, तो फायदे की बजाय ये उल्टा सेहत को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं? ऐसे में आइए एक्सपर्ट से जानते हैं फल खाने का सबसे अच्छा समय क्या है और किस टाइम हमें फ्रूट्स खाने से बचना चाहिए.

कब खाने चाहिए फल?

इसे लेकर न्यूट्रिशनिस्ट सुमन अग्रवाल ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. वीडियो में वे बताती हैं, फल हमेशा दो टाइम के खाने के बीच में खाना सबसे बेहतर होता है. इसका कारण यह है कि इस समय हमारा पेट हल्का होता है और पाचन तंत्र फल में मौजूद न्यूट्रिएंट्स को अच्छे से अवशोषित कर पाता है.

इसके अलावा, आप फल को वर्कआउट से 30 से 40 मिनट पहले भी खा सकते हैं. ऐसा करने से शरीर को एनर्जी मिलती है और वर्कआउट के दौरान थकान जल्दी नहीं होती. केला, सेब या मौसमी जैसे फल इस समय के लिए अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं.

साथ ही, अगर आपको खाने के बाद कुछ मीठा खाने की आदत है, तो आप डैसेर्ट की जगह थोड़ी मात्रा में फल खा सकते हैं. इससे स्वाद भी पूरा होगा और सेहत भी बनी रहेगी.

बहुत से लोग सुबह उठते ही खाली पेट फल खा लेते हैं, लेकिन न्यूट्रिशनिस्ट ऐसा नहीं करने की सलाह देती हैं. पोषण विशेषज्ञ बताती हैं, खाली पेट फल खाने से फायदे की बजाय नुकसान हो सकता है. इससे शुगर और इंसुलिन लेवल अचानक बढ़ सकता है. साथ ही खाली पेट फल खाने से गट बैक्टेरिया (आंत के अच्छे बैक्टीरिया) का संतुलन को भी खराब हो सकता है.

इसी तरह, रात में देर से भारी खाना खाने के बाद भी तुरंत फल खाना ठीक नहीं है. ऐसा करने से पाचन धीमा हो सकता है और गैस या ब्लोटिंग की समस्या हो सकती है.

फल से भरपूर पोषण पाने के लिए इन्हें सही समय पर खाना जरूरी है. बेहतर होगा कि आप इन्हें सुबह खाली पेट न खाकर मिड-मील स्नैक के तौर पर लें. वर्कआउट से पहले और खाने के बाद थोड़ी मात्रा में फल खाना भी फायदेमंद रहता है. सही समय का ध्यान रखकर आप फलों के असली गुणों का लाभ उठा सकते हैं और अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.



