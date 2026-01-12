बच्चे को जल्दी बैठना कैसे सिखाएं? बच्चों के डॉक्टर ने बताया सबसे आसान तरीका

Parenting Tips: हर माता-पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा जल्दी सीखें, जल्दी बढ़े और मजबूत बने. इन्हीं जरूरी माइलस्टोन्स में से एक है बैठना सीखना. आमतौर पर बच्चे 6 से 8 महीने की उम्र के बीच ठीक से बैठना सीख जाते हैं, लेकिन इसके लिए सही तरीके से मदद करना बहुत जरूरी है. इसी विषय पर मशहूर पीडियाट्रिशियन संदीप गुप्ता ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में डॉक्टर ने बच्चे को बैठना सिखाने का सही तरीका बताया है. आइए जानते हैं इस बारे में-

क्या कहते हैं डॉक्टर?

पीडियाट्रिशियन बताते हैं, बच्चे को बैठने के लिए सबसे ज्यादा उसकी कमर और पीठ की मसल्स की स्ट्रेंथ की जरूरत होती है. अगर मसल्स मजबूत होंगी, तो बच्चा आसानी से और बिना किसी खतरे के बैठना सीख जाएगा.

डॉक्टर के अनुसार, बच्चे की कमर, कंधे और गर्दन की मसल्स को मजबूत बनाने के लिए टमी टाइम देना जरूरी है. जब बच्चा पेट के बल लेटता है, तो वह अपने हाथों का सहारा लेकर सिर उठाने की कोशिश करता है. ऐसा करने से उसकी बॉडी की मसल्स एक्टिव होती हैं और स्ट्रेंथ बढ़ती है. ऐसे में रोज कुछ मिनट बच्चे को टमी टाइम दें, फिर धीरे-धीरे समय बढ़ाएं. साथ ही हमेशा ध्यान रखें कि बच्चा आपकी निगरानी में हो.

जब बच्चा 6 महीने का हो जाए, तो उसे थोड़ा-थोड़ा बैठाने की प्रैक्टिस कराएं. शुरुआत में बच्चे को सहारा देकर बिठाएं और उसके आगे खिलौने रखें. इससे बच्चा आगे बढ़ने और संतुलन बनाने की कोशिश करता है, जिससे उसकी मसल्स और ज्यादा सक्रिय होती हैं. शुरुआत हमेशा नरम जगह पर करें, जैसे बेड या मैट, ताकि गिरने पर चोट का खतरा न हो.

इन सब से अलग डॉक्टर कहते हैं, सिर्फ एक्सरसाइज ही नहीं, बल्कि अच्छा पोषण भी बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है. जन्म के बाद 6 महीने तक केवल मां का दूध सबसे बेहतर माना जाता है. 6 महीने के बाद धीरे-धीरे बच्चे की डाइट में पौष्टिक चीजें शामिल करें, जैसे फल की प्यूरी, दलिया, खिचड़ी, दाल का पानी आदि. अच्छा पोषण बच्चे की मसल्स और हड्डियों को मजबूत बनाता है.

डॉक्टर कहते हैं, बच्चे को जबरदस्ती बैठाने की कोशिश न करें.

अगर बच्चा जल्दी थक जाए तो उसे आराम करने दें.

हमेशा बच्चे को सपोर्ट देकर बैठाएं.

अगर बच्चा लगातार बैठने में दिक्कत कर रहा हो, तो डॉक्टर से सलाह लें.

इस तरह छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देने से बच्चा आसानी और सुरक्षित तरीके से बैठना सीख जाता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

