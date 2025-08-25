किस विटामिन की कमी से दांतों में लगता है कीड़ा?

What vitamins are good for your teeth: सफेद और साफ दांत आपकी स्माइल को और खूबसूरत बनाने का काम करते हैं. हालांकि, कुछ लोग दांतों में कीड़ा लगने की समस्या से परेशान रहते हैं. अब, इसे लेकर भी ज्यादातर लोगों का मानना होता है कि दांतों में कीड़ा लगना सिर्फ मीठा खाने या दांत साफ न करने की वजह से होता है. लेकिन आपको बता दें कि एक खास विटामिन की कमी भी आपके दांतों की सेहत पर असर डाल सकती है और दांतों में कीड़ा लगने की वजह बन सकती है. आइए जानते हैं इसके बारे में-

दांतों के लिए जरूरी है ये विटामिन

इसे लेकर मशहूर अमेरिकी डॉक्टर एरिक बर्ग ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में डॉक्टर बताते हैं, जब शरीर में विटामिन डी की कमी होती है, तो दांतों का सही तरह से विकास नहीं हो पाता. इससे इनेमल हाइपोप्लासिया (Enamel Hypoplasia) नाम की समस्या होती है. इनेमल दांतों की सबसे मजबूत और सुरक्षात्मक परत होती है. अगर यह ठीक से नहीं बनती तो दांत जल्दी खराब होने लगते हैं.

डॉक्टर बर्ग बताते हैं, विटामिन डी की कमी होने पर इनेमल सही से बन नहीं पाता है. इससे दांतों पर पीले धब्बे, छोटे-छोटे गड्ढे और खुरदरेपन की समस्या दिख सकती है, साथ ही इससे दांत जल्दी सड़ जाते हैं या दांतों में कीड़ा लगने लगता है.

विटामिन डी की कमी होने पर कई बार बच्चों में कुछ दांत बनते ही नहीं है.

इन सब से अलग विटामिन डी की कमी से बच्चों के दांत देर से भी आते हैं.

विटामिन डी के साथ डॉक्टर विटामिन K2 को भी जरूरी बताते हैं. डॉक्टर बर्ग बताते हैं, विटामिन डी शरीर में कैल्शियम को अवशोषित करने में मदद करता है. वहीं, इसके साथ विटामिन K2 भी जरूरी है. K2 कैल्शियम को हड्डियों और दांतों तक पहुंचाता है. ऐसे में अगर अगर रोज ब्रश करने या ओरल हाइजीन का ख्याल रखने के बाद भी आपके दांतों में सड़न हो रही है, कीड़ा लग रहा है या दांत कमजोर हो रहे हैं, तो एक बार विटामिन डी और विटामिन K2 की जांच जरूर करा लें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.