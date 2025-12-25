शराब के शौकीन दारू को किसी दवा से कम नहीं मानते. हेल्थ एक्सपर्ट और डॉक्टर्स हमेशा शराब का सेवन करने से दूरी बनाने की सलाह देते हैं. शराब का सेवन करने से कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होने का खतरा रहता है, कई लोगों का मानना है कि शराब का सेवन करने से कई बीमारियों से बचाव होता है और डॉक्टर के पास जाने तक की जरूरत नहीं पड़ती. आयुर्वेद एक्सपर्ट सुधीर अष्टा ने बाबा पॉडकास्ट में बताया शराब पीने का सही तरीका बताया है. चलिए आपको बताते हैं दारू पीने का सही तरीका क्या है? दारू पीने के बाद क्या करना चाहिए.

दारू पीने का सही तरीका क्या है?

सुधीर अष्टा ने बताया कि अक्सर लोग दारू का सेवन पानी या सोडा के साथ करते हैं, लेकिन शराब पीने का यह तरीका गलत है. सुधीर अष्टा ने बताया कि दारू का हमेशा नीट पीना चाहिए. दारू को बिना किसी मिलावट के पीना चाहिए. शराब को शराब के तरीके से पीने से बहुत आनंद मिलेगा और नुकसान नहीं होगा. इसके अलावा दारू को कंट्रोल मात्रा में पीना चाहिए, ज्यादा शराब का सेवन फायदे की जगह नुकसान पहुंचा सकता है.

शराब का सेवन करने के बाद खूब पानी पिएं, नारियल पानी या इलेक्ट्रोलाइट्स लें, नींबू पानी पिएं, अदरक की चाय या शहद-गुनगुने पानी से पेट को आराम दें. अक्सर लोग पार्टी के जश्न में ज्यादा शराब पी लेते हैं, जिसका हैंगओवर अगले दिन तक रहता है. ऐसे में हमेशा ध्यान रखना चाहिए शराब का ज्यादा करने से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है.

कुछ लोगों का मानना है कि सर्दियों में शराब पीने से शरीर को गर्माहट मिलती है और सर्दी-खांसी से राहत मिलती है. कुछ लोगों का मानना है कि सर्दियों में रम पीनी चाहिए, क्योंकि यह शरीर अंदर रखने में मदद करती है, लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट इन सब तथ्यों को सही नहीं मानते.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.