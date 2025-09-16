स्किन के लिए सबसे अच्छे फ्रूट्स कौन से हैं? न्यूट्रिशनिस्ट से जानें किस फल को खाने से ज्यादा बढ़ता है ग्लो

Best Fruits For Skin: हर कोई चाहता है कि उसकी स्किन नेचुरली हेल्दी और ग्लोइंग दिखे. इसके लिए अच्छा खानपान होना बेहद जरूरी है. हेल्दी खाने से शरीर को सही पोषण मिलता है, जिसका सीधा असर आपकी त्वचा पर नजर आता है. अब, इसके लिए भी खासकर फलों को डाइट में शामिल करने की सलाह दी जाती है. फ्रूट्स खाने से स्किन को जरूरी विटामिन्स, मिनरल्स और ऐंटिऑक्सिडेंट्स मिलते हैं, जो उसे अंदर से हेल्दी बनाते हैं. ऐसे में आइए एक्सपर्ट्स से जानते हैं स्किन के लिए सबसे अच्छे फ्रूट्स कौन से हैं या किन फलों को खाने से ज्यादा बेहतर नतीजे मिलते हैं.

गेहूं के आटे में एक चम्मच मिलाकर खा लें ये पाउडर, न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया कब्ज का तोड़

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

हाल ही में डाइटीशियन दीपशिखा शर्मा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोस्ट शेयर की. इस पोस्ट में उन्होंने 3 ऐसे फ्रूट्स बताए हैं, जो स्किन के लिए सबसे बेस्ट माने जाते हैं.

सबसे पहले डाइटीशियन संतरे को डाइट में शामिल करने की सलाह देती हैं. इसे विटामिन C का सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है. विटामिन C कोलेजन प्रोडक्शन बढ़ाता है, जिससे स्किन टाइट और यंग दिखती है. इसके अलावा, संतरे में मौजूद ऐंटिऑक्सिडेंट्स स्किन को डल और थकी हुई दिखने से बचाते हैं, साथ ही इसे खाने से स्किन पर नेचुरल ब्राइटनेस आती है.

पपीता स्किन को डिटॉक्स करने में बहुत फायदेमंद है. इसमें मौजूद एंजाइम पपेन स्किन से डेड सेल्स को हटाने में मदद करता है और स्किन को स्मूद बनाता है. पपीते में भी विटामिन C भरपूर मात्रा में पाया जाता है. ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन हेल्दी और सॉफ्ट दिखे, तो रोजाना डाइट में पपीता जरूर शामिल करें.

इन सब से अलग स्किन के लिए डाइटीशियन अंगूर खाने की सलाह देती हैं. अंगूर छोटे-छोटे होते हैं, लेकिन त्वचा के लिए ये किसी सुपरफूड से कम नहीं हैं. इसमें पॉलीफिनॉल और ऐंटिऑक्सिडेंट्स पाए जाते हैं, जो स्किन को सूरज की हानिकारक किरणों से बचाते हैं. अंगूर का नियमित सेवन झुर्रियों और एजिंग साइन को कम करने में भी मदद करता है. साथ ही यह स्किन को हाइड्रेटेड भी रखते हैं.

ऐसे में स्किन को नेचुरली हेल्दी और ग्लोइंग बनाने के लिए आप भी आज से अपनी डाइट में संतरा, पपीता और अंगूर शामिल करें. ये तीनों फल विटामिन C और ऐंटिऑक्सिडेंट्स से भरपूर हैं, जो स्किन को अंदर से रिपेयर करते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.