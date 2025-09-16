गेहूं के आटे में एक चम्मच मिलाकर खा लें ये पाउडर, न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया कब्ज का तोड़, टॉयलेट में बैठते ही साफ होने लगेगा पेट

Constipation Remedy: कब्ज यानी पेट साफ न होना आज के समय में बहुत आम समस्या है. गलत खानपान, कम पानी पीना और भागदौड़ वाली लाइफस्टाइल की वजह से ये परेशानी तेजी से बढ़ रही है. कब्ज होने पर मल त्याग नहीं हो पाता है, जिससे हर समय पेट भारी लगने लगता है, गैस और एसिडिटी की समस्या हो जाती है, साथ ही सिरदर्द और चिड़चिड़ापन भी बढ़ जाता है. इन सब से अलग लंबे समय तक कब्ज बने रहने पर बवासीर जैसी दिक्कतें भी हो सकती हैं. ऐसे में अच्छी सेहत के लिए कब्ज से निजात पाना बेहद जरूरी है. अब, अगर आप भी कब्ज से परेशान हैं, तो यहां हम आपको इसके लिए एक बेहद आसान और असरदार उपाय बता रहे हैं.

फिटकरी से दांतों का पीलापन कैसे साफ करें? आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताए ओरल हेल्थ के लिए Alum के फायदे

कब्ज होने पर क्या करें?

हाल ही में फेमस न्यूट्रिशनिस्ट और डायबिटीज एजुकेटर खुशी छाबड़ा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में उन्होंने कब्ज से निजात पाने का ये असरदार तरीका बताया है. न्यूट्रिशनिस्ट कहती हैं, अगर घंटों टॉयलेट में बैठे रहने के बाद भी आपका पेट साफ नहीं हो पाता है, तो इसके लिए आप एक खास रोटी का सेवन कर सकते हैं.

न्यूट्रिशनिस्ट का कहना है, रोटी बनाने के लिए गेहूं के आटे में सिर्फ एक चम्मच अलसी (Flaxseed) का पाउडर मिला लें. आप आटा गूंथते समय उसमें अलसी पाउडर डाल सकते हैं या रोटी में इसे अलग से भी भर सकते हैं. केवल इस तरह तैयार रोटी का सेवन करने से आपके पेट की सफाई आसानी से होने लगेगी.

अलसी में भरपूर मात्रा में सॉल्युबल फाइबर होता है. यही फाइबर आंतों में जाकर पानी सोखता है और मल को नरम बनाता है. नतीजा यह होता है कि टॉयलेट में बैठते ही पेट साफ हो जाता है और कब्ज से तुरंत राहत मिलती है.

कब्ज दूर करने से अलग खुशी छाबड़ा ने अलसी के और भी कई हेल्थ बेनिफिट्स बताए हैं. जैसे-

न्यूट्रिशनिस्ट कहती हैं, अलसी ब्लड शुगर लेवल को बैलेंस करती है और डायबिटीज वालों के लिए बहुत फायदेमंद है.

दिखने में छोटे ये बीज आपके दिल की सेहत के लिए बेहद अच्छे हैं. ये कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करते हैं.

अलसी के बीजों में प्लांट-बेस्ड ओमेगा-3 फैटी एसिड्स होते हैं, जो बॉडी में इंफ्लेमेशन को कम करते हैं.

इन सब से अलग अलसी पेट को ज्यादा देर तक भरा हुआ रखती है, जिससे बार-बार भूख नहीं लगती और ओवरईटिंग से बचाव होता है. इस तरह ये वेट लॉस में भी फायदेमंद हो सकती है.

हालांकि, तमाम फायदे होने के बावजूद एक सीमित मात्रा में ही अलसी का सेवन करें. इसे ज्यादा लेने से पाचन पर खराब असर हो सकता है, जिससे पेट फूलने या पेट में भारीपन जैसी दिक्कते बढ़ सकती हैं. एक दिन में एक चम्मच अलसी का सेवन पर्याप्त है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.