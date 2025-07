नहाते वक्त सबसे पहले किस अंग पर डालना चाहिए पानी? Acharya Balkrishna ने बताया आयुर्वेद में क्या है नहाने का सही तरीका

How to shower according to Ayurveda: हम में से ज्यादातर लोग शावर में खड़े-खड़े नहाना पसंद करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि नहाने का ये तरीका आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है? मामले को लेकर पतंजलि योगपीठ के प्रमुख आचार्य बालकृष्ण (Acharya Balkrishna) ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में उन्होंने शावर से नहाने के नुकसान और आयुर्वेद के अनुसार नहाने का सही तरीका बताया है. आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से-

शावर से नहाने के क्या नुकसान हैं?

इस सवाल का जवाब देते हुए आचार्य बालकृष्ण बताते हैं, आयुर्वेद और भारतीय परंपरा में नहाने का एक सही तरीका बताया गया है. अगर हम गलत तरीके से नहाएं, तो उसका हमारे शरीर पर बुरा असर हो सकता है. आजकल लोग बैठने की बजाय खड़े-खड़े नहाते हैं, जबकि ऐसा करना सही नहीं हैं.

उन्होंने बताया, कई रिसर्च में इस बात का जिक्र किया गया है कि शावर में नहाने से हार्ट अटैक या अस्थमा का खतरा बढ़ सकता है. दरअसल, जब आप सीधे सिर पर ठंडा पानी डालते हैं, तो मस्तिष्क की महीन नलिकाएं सिकुड़ जाती हैं. इससे ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित होता है और ऐसे में हार्ट अटैक का खतरा रहता है. इसलिए शावर में नहाने की जगह परांपरिक तरीके से नहाना ज्यादा बेहतर है.

आचार्य बालकृष्ण बताते हैं, नहाते वक्त सबसे पहले हाथ और पैर धोएं. धीरे-धीरे पानी को शरीर पर डालें और अंत में सिर पर डालें. कभी भी एकदम से गर्म या ठंडा पानी सिर पर न डालें क्योंकि इससे सिर और दिमाग को नुकसान हो सकता है.

इससे अलग आचार्य बालकृष्ण कहते हैं कि हो सके तो बैठकर नहाएं, लेकिन अगर खड़े-खड़े नहा रहे हैं तो भी पहले हाथ-पैर धो लें, फिर शरीर पर पानी डालें.

आचार्य बालकृष्ण खाने के तुरंत बाद नहाने से बचने की सलाह देते हैं. इससे अलग हमेशा नहाने के बाद भोजन करें. वे बताते हैं आयुर्वेद के अनुसार, भोजन से पहले स्नान जरूरी है. स्नान करने से शरीर साफ होता है, पाचन शक्ति (जठराग्नि) मजबूत होती है और खाना ठीक से पचता है. ये छोटी-छोटी बातें, जैसे सही तरीके से नहाना और नहाकर ही खाना, हमारे शरीर और सेहत के लिए बहुत जरूरी हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.