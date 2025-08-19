Walk का सही समय क्या है? Doctor Hansaji Yogendra ने बताया 90% लोग करते हैं गलती

Best time to walk: आजकल हर कोई फिट रहना चाहता है. इसके लिए लोग जिम, डाइट और सप्लीमेंट्स पर ध्यान देते हैं, तो कुछ लोग वॉकिंग का सहारा लेते हैं. वॉक करने को सबसे आसान और असरदार एक्सरसाइज माना जाता है. ये एक ऐसी आदत है जो शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि तमाम फायदे पाने के लिए वॉक करने का सही समय क्या है?

हाल ही में डॉक्टर हंसाजी के नाम से मशहूर योग गुरु और लेखक हंसा योगेन्द्र ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में हंसाजी बताती हैं, वॉक करने का भी एक सही समय होता है. अगर हम वॉक गलत समय पर करें, तो इसका पूरा फायदा नहीं मिलता. कुछ मामलों में तो यह नुकसान भी पहुंचा सकता है.

क्या है वॉक करने का सही समय?

हंसाजी के मुताबिक, ज्यादातर लोग सुबह-सुबह वॉक करने को सबसे अच्छा मानते हैं. जबकि ये आपके लिए फायदेमंद नहीं है. सूरज निकलने से पहले वॉक नहीं करनी चाहिए. उस समय हवा में प्रदूषण नीचे होता है, जो सांस के जरिए शरीर में चला जाता है. यह फेफड़ों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है. ऐसे में अगर आप सुबह के समय वॉक करते हैं, तो सूर्योदय से लेकर 8 बजे तक का समय चुनें. इस समय हवा भी साफ होती है और शरीर को विटामिन डी भी मिलता है.

हंसाजी के अनुसार, शाम के समय 4 बजे से लेकर सूर्यास्त तक वॉक करना सबसे अच्छा रहता है. इस समय मांसपेशियां गर्म रहती हैं, लचीलापन ज्यादा होता है, जिससे चोट लगने का खतरा कम हो जाता है. साथ ही, इस समय स्ट्रेस लेवल भी कम होता है जिससे शरीर बिना थकान के ज्यादा एक्टिव रह सकता है.

समय से अलग डॉक्टर हंसाजी कुछ और बातों को भी ध्यान में रखने की सलाह देती हैं. जैसे- वॉक पर जाने से पहले एक गिलास पानी पिएं और चलते समय थोड़ा-थोड़ा पानी लेते रहें.

कोशिश करें कि पार्क या नेचर के बीच वॉक करें, वहां प्रदूषण कम होता है और मन भी शांत रहता है.

इन सब से अलग शुरुआत छोटे समय से करें. पहले 10 मिनट चलें और धीरे-धीरे समय बढ़ाएं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.