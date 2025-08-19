विज्ञापन

चेहरे पर ग्लो बढ़ाने के लिए ये लगाती हैं Sunny Leone, जानकर कहेंगे 'सबसे असरदार नुस्खा', आजमा लें आप भी

Sunny Leone Skin Care:  सनी लियोनी ने खुद अपने स्किनकेयर सीक्रेट्स शेयर किए हैं और बताया है कि कैसे वह अपनी स्किन का ध्यान रखती हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में-

Read Time: 3 mins
Share
चेहरे पर ग्लो बढ़ाने के लिए ये लगाती हैं Sunny Leone, जानकर कहेंगे 'सबसे असरदार नुस्खा', आजमा लें आप भी
ऐसा होता है सनी लियोनी का स्किनकेयर रूटीन

Sunny Leone Skin Care: बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोनी एक्टिंग से अलग अपनी खूबसूरती के चलते भी अक्सर सुर्खियों में बनी रहती हैं. 44 साल की उम्र में भी एक्ट्रेस की स्किन हमेशा ग्लोइंग और हेल्दी नजर आती है. अब, हाल ही में सनी लियोनी ने खुद अपने स्किनकेयर सीक्रेट्स शेयर किए हैं और बताया है कि कैसे वह अपनी स्किन का ध्यान रखती हैं. अच्छी बात यह है कि उनके बताए नुस्खे आसान भी हैं और असरदार भी, ऐसे में आप भी इन्हें आजमा सकते हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में-

स्कूल से आने के बाद बच्चे से क्या पूछें? एक्सपर्ट ने बताए 5 सबसे जरूरी सवाल, हर मां-बाप को जरूर पता होने चाहिए

ऐसा होता है सनी लियोनी का स्किनकेयर रूटीन

हिन्दुस्तान टाईम्स को दिए एक इंटरव्यू के दौरान सनी ने बताया, 'स्किनकेयर में रेगुलरिटी सबसे जरूरी है. मैं चाहे कितनी भी बिजी हूं, रात को फेस वॉश करना और नाइट स्किनकेयर प्रोडक्ट लगाना कभी नहीं भूलती.' एक्ट्रेस कहती हैं, जब हम जवान होते हैं तो स्किनकेयर प्रिवेंटिव केयर के लिए जरूरी होता है. वहीं, उम्र बढ़ने पर यह मेंटेनेंस यानी देखभाल के लिए जरूरी है. वहीं, स्किनकेयर के लिए एक्ट्रेस कुछ घरेलू नुस्खे भी आजमाती हैं.

एलोवेरा का जादू

सनी लियोनी का सबसे पसंदीदा और असरदार नुस्खा है एलोवेरा. उनके मुताबिक, एलोवेरा में एंटी-इंफ्लेमेटरी, एंटी-बैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, जो स्किन को साफ और हेल्दी बनाते हैं.

सनी कहती हैं, 'एलोवेरा को घर में जरूर रखें. जब ब्रेकआउट ज्यादा हों या स्किन डल लगे तो एलोवेरा को काटकर, उसका जेल निकालकर चेहरे पर मास्क की तरह लगाइए. कुछ देर बाद धो लीजिए. इससे स्किन साफ हो जाती है और नेचुरल ग्लो भी आ जाता है.'

खुद के लिए समय निकालना जरूरी

सनी का मानना है कि स्किनकेयर सिर्फ क्रीम या मास्क तक सीमित नहीं है. इसके लिए सबसे जरूरी है खुद के लिए समय निकालना. वह बताती हैं कि दिनभर की भागदौड़ में और बच्चों के साथ व्यस्त रहने पर भी वह कोशिश करती हैं कि कम से कम एक घंटा खुद पर ध्यान दें.

एक्ट्रेस बताती हैं, अगर आप खुद पर ध्यान नहीं देंगे तो कुछ समय बाद आपको लगेगा कि आपकी स्किन और लुक्स खराब हो रहे हैं. इसलिए खुद को समय देना जरूरी है.

ऐसे में एक्ट्रेस की तरह ग्लोइंग और हेल्दी स्किन पाने के लिए आप भी इन नुस्खों को अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Sunny Leone, Skin Care, Beauty News, Lifestyle News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com