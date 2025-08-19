सुबह ठीक से साफ नहीं होता है पेट, कहीं आप भी तो नहीं करते ये काम, डॉक्टर ने किया अलर्ट

Constipation Remedy: बहुत से लोग सुबह उठते ही पेट साफ न होने की परेशानी से जूझते हैं. इसके चलते फिर न केवल उन्हें पूरे दिन पेट में भारीपन, गैस, एसिडिटी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, बल्कि इससे एनर्जी, मूड और हेल्थ पर भी असर पड़ता है. पेट साफ न होने पर व्यक्ति ठीक से कुछ खा-पी भी नहीं पाता है. अब, अगर आप भी अक्सर इन समस्याओं से जूझते हैं या आपको भी सुबह पेट साफ करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. इसे लेकर फेमस वेस्कुलर सर्जन डॉ. सुमित कपाड़िया ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोस्ट शेयर की है. अपनी इस पोस्ट में डॉक्टर ने पेट साफ न होने के कुछ आम कारण बताए हैं. डॉक्टर कहते हैं इन कारणों में सुधार कर आप इस परेशानी से नेचुरल तरीके से छुटकारा पा सकते हैं.

Walk का सही समय क्या है? Doctor Hansaji Yogendra ने बताया 90% लोग करते हैं गलती

क्यों नहीं साफ होता है पेट?

डॉक्टर बताते हैं, अगर आप दिनभर पर्याप्त पानी नहीं पीते, तो इससे समय के साथ आंतों में फंसा मल कठोर हो जाता है और आसानी से बाहर नहीं निकल पाता. ऐसे में सुबह पेट की बेहतर सफाई के लिए पर्याप्त पानी पिएं.

आज के समय में लोग चाय और कॉफी के आदि होते जा रहे हैं. ये भी पेट की ठीक से सफाई न होने का एक कारण हो सकता है. डॉक्टर कपाड़िया बताते हैं, चाय और कॉफी का ज्यादा सेवन शरीर को डिहाइड्रेट करता है और नैचुरल बाउल रिद्म को बिगाड़ देता है. ऐसे में चाय-कॉफी कम पिएं.

शरीर में फाइबर की कमी भी पेट साफ न होने या कब्ज होने का कारण बन सकती है. फाइबर मल को नरम बनाता है और मल में मात्रा को जोड़ता है जिससे मल त्याग करना आसान हो जाता है. इसके लिए ताजे फल, सब्जियों, नट्स और सीड्स को डाइट में शामिल करें.

सुबह जल्दी-जल्दी में अक्सर लोग टॉयलेट जाने की इच्छा को रोक देते हैं. बार-बार ऐसा करने से शरीर उस संकेत को देना ही बंद कर देता है. ऐसे में इस आदत में सुधार करें.

इन सब से अलग डॉक्टर बताते हैं, पेट और दिमाग का गहरा रिश्ता है. जब दिमाग तनाव में होता है या नींद पूरी नहीं होती, तो पाचन भी धीमा हो जाता है. ऐसे में खुद को तनाव से बचाकर रखें और रोज 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लें.

डॉक्टर सुमित कपाड़िया बताते हैं, इन आदतों में सुधार कर आप बिना किसी दवा के नेचुरल तरीके से अपने पाचन को बेहतर कर सकते हैं. इससे आप सुबह आसानी से मल त्याग कर पाएंगे और आपकी सेहत दुरुस्त रहेगी.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.