बच्चे को घी खिलाना कब शुरू करें? डॉक्टर ने बताया एक दिन में कितना घी खिलाना है सही

Parenting Tips: कई माता-पिता का सवाल होता है कि आखिर कितने छोटे बच्चे को घी खिलाया जा सकता है? आइए एक्सपर्ट से जानते हैं इसका जवाब, साथ ही जानेंगे बच्चों को एक दिन में कितना घी देना चाहिए.

किस उम्र से बच्चे को घी खिलाया जा सकता है?

Parenting Tips: बच्चों की हेल्दी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए सही डाइट बहुत जरूरी होती है. इसके लिए पेरेंट्स उन्हें कई तरह के हेल्दी फूड्स खिलाते हैं. इन्हीं में से एक है घी. हालांकि, कई माता-पिता का सवाल होता है कि आखिर कितने छोटे बच्चे को घी खिलाया जा सकता है या बच्चों को घी खिलाने की सही उम्र क्या है? अगर आपके मन में भी ये सवाल है, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. आइए एक्सपर्ट से जानते हैं इसका जवाब, साथ ही जानेंगे बच्चों को एक दिन में कितना घी देना चाहिए.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

  • इले लेकर फेमस पीडियाट्रिशियन डॉक्टर संदीप गुप्ता ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. वीडियो में बच्चों के डॉक्टर बताते हैं, 
  • घी बच्चों के लिए एक बहुत हेल्दी फूड है. इसमें शॉर्ट चेन और मीडियम चेन फैटी एसिड होते हैं, जो आसानी से शरीर में एब्जॉर्ब हो जाते हैं. इसका मतलब है कि बच्चे की बॉडी को तुरंत एनर्जी और न्यूट्रिशन मिलता है.
  • जिन बच्चों का वजन कम होता है, उनके लिए घी काफी फायदेमंद है.
  • घी में मौजूद हेल्दी फैट्स बच्चे के दिमाग के सही विकास में मदद करते हैं.
  • इन सब से अलग घी विटामिन A, D, E और K को शरीर में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करने में मदद करता है.
कब से देना शुरू करें?

पीडियाट्रिशियन बताते हैं, बच्चे को घी 6 महीने की उम्र के बाद ही देना चाहिए. 6 महीने से पहले बच्चा केवल मां का दूध या फॉर्मूला दूध ही ले सकता है, उसमें किसी भी तरह के ठोस या फैट्स मिलाने की जरूरत नहीं होती है.

एक दिन में कितना घी खिलाएं?
  • इस सवाल का जवाब देते हुए डॉक्टर गुप्ता बताते हैं, 6 से 12 महीने तक बच्चे को दिनभर में 5 ml (लगभग एक छोटा चम्मच) घी दिया जा सकता है. इसे आप आधा-आधा चम्मच करके दिन में दो बार बच्चे की दाल, प्यूरी या खिचड़ी में डाल सकते हैं.
  • 1 से 3 साल तक की उम्र में बच्चे को 5 से 10 ml घी देना सही माना जाता है. इस दौरान बच्चा ज्यादा एक्टिव हो जाता है, इसलिए उसे ज्यादा एनर्जी और फैट्स की जरूरत होती है.
ध्यान रखने वाली बातें
  • शुरुआत में घी की बहुत कम मात्रा ही दें और देखें कि बच्चे को सूट कर रहा है या नहीं.
  • घर का बना देसी घी सबसे अच्छा माना जाता है.
  • अगर बच्चे को किसी तरह की एलर्जी, पेट में परेशानी या बार-बार लूज मोशन हो, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें.

घी बच्चों के लिए एक सुपरफूड की तरह है. सही समय पर और सही मात्रा में दिया गया घी बच्चे की ग्रोथ, वेट गेन और ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत फायदेमंद साबित होता है. बस ध्यान रखें कि 6 महीने से पहले इसे बिल्कुल न दें और 6 महीने बाद भी धीरे-धीरे कम मात्रा से शुरुआत करें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

