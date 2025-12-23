चेहरे पर शेव करने से पहले इन 8 बातों का जरूर रखें ध्यान, डर्मेटोलॉजिस्ट ने कहा- नहीं तो हो सकते हैं रैशेज और पिंपल्स

What is the best way for a woman to shave her face: फैशियल हेयर क्लीन करने के लिए महिलाएं कई अलग-अलग तरीके अपनाती हैं. इनमें शेविंग को सबसे आसान माना जाता है. फैशियल हेयर साफ होने से स्किन स्मूद दिखती है, स्किन पर मेकअप अच्छे से बैठ जाता है और डेड स्किन भी निकल जाती है. हालांकि, कई महिलाओं की शिकायत होती है कि शेविंग के बाद उनके चेहरे पर रैश पड़ जाते हैं या एक्ने-पिंपल बढ़ जाते हैं. अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. डर्मेटोलॉजिस्ट सुरभी बालानी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में स्किन की डॉक्टर से फेस शेव करने का सही तरीका बताया है. आइए जानते हैं इसके बारे में-

क्या कहती हैं डर्मेटोलॉजिस्ट?

डॉक्टर सुरभी कहती हैं, फेस शेविंग पूरी तरह सेफ है, बस इसे सही तरीके से किया जाना चाहिए. इसके लिए कुछ बातों को ध्यान में रखना जरूरी है. जैसे-

फेस शेविंग से पहले चेहरे को गुनगुने पानी से धोएं. इससे चेहरे के बाल सॉफ्ट हो जाते हैं और रेजर आसानी से ग्लाइड करता है.

कभी भी सूखी स्किन पर शेव न करें. शेविंग जेल या क्रीम स्किन और रेजर के बीच स्लिप बनाती है, जिससे कट्स, रेडनेस और जलन कम होती है.

पुराना या कुंद रेजर बालों को खींचता है, जिससे स्किन में इरिटेशन और फॉलिक्युलाइटिस हो सकता है. ऐसे में शेविंग के लिए हर बार साफ रेजर का इस्तेमाल करें.

हमेशा बालों की ग्रोथ की दिशा में, यानी नीचे की ओर शेव करें. इससे रेजर बर्न और इनग्रोन हेयर का खतरा कम होता है.

शेविंग से 24 घंटे पहले रेटिनॉल, AHA, BHA और स्क्रब का इस्तेमाल न करें. इससे स्किन ज्यादा एक्सफोलिएट होकर सेंसिटिव हो सकती है.

अगर स्किन पर जलन, लालिमा, दाने या पस वाले पिंपल्स हैं, तो शेविंग बिल्कुल न करें. इससे इंफेक्शन फैल सकता है और हीलिंग देर से होती है.

शेविंग के बाद एलोवेरा जेल या कोई माइल्ड, खुशबू रहित मॉइस्चराइजर लगाएं. इससे इंफ्लेनेशन और जलन कम होती है.

नई शेव की गई स्किन धूप के प्रति ज्यादा सेंसिटिव होती है. ऐसे में बाहर निकलने से पहले ब्रॉड-स्पेक्ट्रम SPF जरूर लगाएं.

डर्मेटोलॉजिस्ट सुरभी बालानी के मुताबिक, सही प्रेपरेशन और आफ्टरकेयर के साथ फेस शेविंग आपकी स्किन को नुकसान नहीं, बल्कि फायदा पहुंचा सकती है. बस इन बातों का ध्यान रखकर आप अपनी स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग बनाए रख सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.