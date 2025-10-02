सोने से पहले गाय का दूध पीना चाहिए या भैंस का? जानें क्या कहता है आयुर्वेद

Ayurvedic Tips: दूध को एक कंप्लीट फूड माना जाता है. खासकर हमारे देश में ज्यादातर लोग रात को सोने से पहले दूध पीना पसंद करते हैं. इससे शरीर को पोषण मिलता है, बॉडी रिलैक्स होती है और नींद भी अच्छी आती है. हालांकि, इसे लेकर लोगों के मन में एक सवाल भी होता है, वो ये कि सोने से पहले गाय का दूध पीना बेहतर है या भैंस का? गाय या भैंस, किसके दूध से आपको ज्यादा फायदे मिल सकते हैं, आइए जानते हैं इसे लेकर आयुर्वेद क्या कहता है.

गाय का दूध

इसे विषय पर NDTV संग हुई खास बातचीत के दौरान जीवा आयुर्वेद के निदेशक और प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान ने बताया, आयुर्वेद के अनुसार गाय का दूध हल्का और आसानी से पचने वाला होता है. इसका स्वाद मीठा और स्वभाव से शीतल होता है, जो शरीर और मन दोनों को आराम देता है, नींद को गहरा और सुकूनभरा बनाता है. इसके अलावा रात में गाय का दूध पीने से वात दोष शांत होता है, जिससे बेचैनी, चिंता और अनिद्रा जैसी समस्याओं में राहत मिलती है.

भैंस के दूध को लेकर बात करते हुए डॉक्टर चौहान ने बताया, भैंस का दूध गाय के दूध की तुलना में ज्यादा गाढ़ा और भारी होता है. इसमें वसा की मात्रा अधिक होती है, इसलिए यह शरीर को अधिक शक्ति और सहनशक्ति देता है. यह दूध खासकर उन लोगों के लिए अच्छा माना जाता है, जो शारीरिक मेहनत ज्यादा करते हैं या जिन्हें शरीर को मजबूत बनाने की जरूरत होती है.

भैंस का दूध पित्त दोष को संतुलित करने में मदद करता है और शरीर को ठंडक देता है. लेकिन इसका भारीपन पचाने में मुश्किल हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी पाचन शक्ति कमजोर है.

आयुर्वेदाचार्य के मुताबिक, अगर आपको हल्की-फुल्की नींद, तनाव या बेचैनी की समस्या है, तो गाय का दूध बेहतर रहेगा.

अगर आपका शरीर मजबूत है, पाचन अच्छा है और आपको ताकत की जरूरत है, तो सीमित मात्रा में भैंस का दूध भी फायदेमंद हो सकता है.

जिन लोगों को पाचन धीमा है, बार-बार सर्दी-जुकाम होता है या वजन बढ़ने की प्रवृत्ति है, उन्हें भैंस का दूध रात में पीने से बचना चाहिए.

इन छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देकर आप अपने लिए सही पोषण चुन सकते हैं. हालांकि, ध्यान रखें कि दूध हमेशा गुनगुना पिएं. हल्का गर्म करके पिया जाए तो दूध का असर और भी अच्छा होता है. स्वाद और लाभ बढ़ाने के लिए इसमें एक चुटकी जायफल या इलायची भी डाली जा सकती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.