बीपी हाई होने पर तुरंत क्या करना चाहिए?

High Blood Pressure Control: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी और तनावपूर्ण माहौल के कारण हाई ब्लड प्रेशर (High BP) एक आम समस्या बन गई है. पहले जहां बुजुर्गों में ये दिक्कत ज्यादा देखी जाती थी, अब बढ़ते तनाव और प्रेशर के कारण युवा भी इससे परेशान रहने लगे हैं. अब, अचानक से बीपी बढ़ने पर अक्सर लोग घबरा जाते हैं. ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते कि इस कंडीशन में तुरंत क्या किया जाए या क्या करने से आपको राहत मिल सकती है? अगर आप भी इन्हीं लोगों में से एक हैं या आपको भी हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. आइए एक्सपर्ट से जानते हैं बीपी बढ़ने पर तुरंत क्या करना चाहिए.

इसे लेकर फेमस योग गुरु दीपक शर्मा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. वीडियो में वे बताते हैं, ऐसी स्थिति में सबसे जरूरी है कि आप शांत रहें और सही कदम उठाएं. योग गुरु कहते हैं-

जब ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ जाता है, तो लोग पैनिक करने लगते हैं. घबराहट की वजह से स्थिति और बिगड़ सकती है. इसलिए सबसे पहले खुद को शांत रखें.

किसी शांत जगह पर बैठ जाएं. इसके बाद 4 सेकंड तक सांस अंदर लें और फिर 6 सेकंड तक धीरे-धीरे सांस छोड़ें. इसे 2 से 5 मिनट तक दोहराएं. योग गुरु के मुताबिक, गहरी सांस लेने से शरीर रिलैक्स होगा और ब्लड प्रेशर धीरे-धीरे कंट्रोल होने लगेगा.

बीपी हाई होने पर शरीर को हाइड्रेट रखना जरूरी है. एक से दो गिलास नॉर्मल पानी धीरे-धीरे पिएं. इस कंडीशन में आपको बहुत ठंडा या गर्म पानी नहीं पीना है.

दीपक शर्मा आगे कहते हैं, अगर घर पर तुलसी के पत्ते हों, तो 2 पत्ते चबा सकते हैं. तुलसी ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करती है और बीपी को संतुलित करने में मददगार होती है.

इन सब से अलग आप एक गिलास नॉर्मल पानी में आधे नींबू का रस मिलाकर पी सकते हैं. नींबू में मौजूद पोटैशियम और अन्य पोषक तत्व ब्लड प्रेशर को कम करने में सहायक होते हैं.

अगर बीपी बार-बार हाई हो रहा है, तो यह सिर्फ घरेलू उपायों से कंट्रोल नहीं होगा.

ये नुस्खे अपनाने के बाद एक बाद तुरंत डॉक्टर से जांच कराना बेहद जरूरी है.

अगर आपका ब्लड प्रेशर अक्सर हाई रहता है, तो ज्यादा नमक, तैलीय भोजन और तनाव से बचें.

इन सब से अलग नियमित व्यायाम और ध्यान (Meditation) को अपने डेली रूटीन में जरूर शामिल करें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.