खाना खाने के बाद कभी नहीं करनी चाहिए ये बड़ी गलतियां, न्यूट्रिशनिस्ट ने कहा संभल जाएं पहले ही

Healthy Tips: खाना खाने में की गई छोटी-मोटी गलतियां सेहत पर बड़ा असर डालती हैं. अगर सही तरह से ना खाया जाए या खाना खाने के बाद कुछ छोटी-मोटी गलतियां (Mistakes) कर दी जाएं तो एसिडिटी, पेट में गैस और जी मितलाना जैसी दिक्कतें हो सकती हैं. ऐसे में खाना खा लेने के बाद खासतौर से कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए. इसी बारे में बता रही हैं न्यूट्रिशनिस्ट लीमा महाजन. अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से न्यूट्रिशनिस्ट ने इस वीडियो को शेयर किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि खाना खाने के बाद कुछ गलतियां करने से खासा परहेज करना जरूरी है नहीं तो सेहत बिगड़ सकती है. यहां जानिए कौनसे हैं ये काम.

खाना खाने के बाद कभी नहीं करनी चाहिए ये गलतियां

अगर खाना खाने के तुरंत बाद यानी हैवी मील के तुरंत बाद फल खाए जाएं तो इससे शुगर स्पाइक हो सकता है. एकदम से शुगर बढ़ने पर सेहत बिगड़ सकती है. इसीलिए खाना खाने के बाद कम से कम 2 घंटे का गैप देकर ही फल (Fruits) खाने चाहिए.

खाना खाने के तुरंत बाद चाय या कॉफी पीने से खनिज और विटामिन का एब्जॉर्प्शन ठीक तरह से नहीं होता है. खासतौर से आयरन, कैल्शियम और फॉस्फोरस के एब्जॉर्प्शन में दिक्कत आती है. इसीलिए यहां भी 2 घंटे का गैप रखना जरूरी होता है.

बहुत से लोगों की आदत होती है कि वे खाना खाने के तुरंत बाद ही वर्कआउट (Workout) करने लगते हैं. खाना खाने के तुरंत बाद वर्कआउट किया जाए तो वर्कआउट परफोर्मेंस पर असर आता है. इसीलिए खाने और वर्कआउट में डेढ़ घंटे का गैप रखें यानी खाना खाने के डेढ़ घंटे बाद ही वर्कआउट करें. तुरंत बाद वर्कआउट करने पर ब्लड डाइजेशन पर फोकस्ड होता है और इससे पेट में क्रैंप्स, उल्टी और असहजता होने लगती है.

न्यूट्रिशनिस्ट का कहना है कि खाना खाने के तुरंत बाद नहीं नहाना चाहिए क्योंकि इससे पाचन धीमा हो जाता है. खाने के तुरंत बाद नहाने के बजाय हल्की वॉक कर लेनी चाहिए. इससे पाचन ठीक रहता है. अगर खाना खाने के तुरंत बाद गर्म पानी से नहाया (Bathing) जाए जिस समय डाइजेशन एक्टिव रहता है तो इससे शरीर पर स्ट्रेस पड़ता है और पाचन स्लो होता है, वहीं अगर ठंडे पानी से नहाया जाए तो स्किन के पास की रक्त वाहिनियां डाइलेट हो जाती हैं और जिस समय पाचन को ब्लड फ्लो की जरूरत है उस समय ब्लड फ्लो डाइवर्ट हो जाता है. इससे अपच, ब्लोटिंग और डिसकंफर्ट होने लगता है.