विज्ञापन

खाना खाने के बाद कभी नहीं करनी चाहिए ये बड़ी गलतियां, न्यूट्रिशनिस्ट ने कहा संभल जाएं पहले ही

Eating Mistakes: जाने-अनजाने लोग अक्सर ही खाना खा लेने के बाद ऐसी चीजें खा लेते हैं या ऐसे काम करते हैं जिनसे सेहत को नुकसान हो सकता है. न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया कौनसे हैं ये काम जो नहीं करने चाहिए.

Read Time: 3 mins
Share
खाना खाने के बाद कभी नहीं करनी चाहिए ये बड़ी गलतियां, न्यूट्रिशनिस्ट ने कहा संभल जाएं पहले ही
Mistakes To Avoid After Eating: खाना खाने के बाद कौनसी गलतियां नहीं करनी चाहिए.

Healthy Tips: खाना खाने में की गई छोटी-मोटी गलतियां सेहत पर बड़ा असर डालती हैं. अगर सही तरह से ना खाया जाए या खाना खाने के बाद कुछ छोटी-मोटी गलतियां (Mistakes) कर दी जाएं तो एसिडिटी, पेट में गैस और जी मितलाना जैसी दिक्कतें हो सकती हैं. ऐसे में खाना खा लेने के बाद खासतौर से कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए. इसी बारे में बता रही हैं न्यूट्रिशनिस्ट लीमा महाजन. अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से न्यूट्रिशनिस्ट ने इस वीडियो को शेयर किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि खाना खाने के बाद कुछ गलतियां करने से खासा परहेज करना जरूरी है नहीं तो सेहत बिगड़ सकती है. यहां जानिए कौनसे हैं ये काम.

रोटी के डिब्बे में बस एक टुकड़ा रख दी यह चीज तो लंबे समय तक मुलायम रहेंगी रोटियां, बड़े काम का है यह हैक

खाना खाने के बाद कभी नहीं करनी चाहिए ये गलतियां

खाने के तुरंत बाद फल खाना

अगर खाना खाने के तुरंत बाद यानी हैवी मील के तुरंत बाद फल खाए जाएं तो इससे शुगर स्पाइक हो सकता है. एकदम से शुगर बढ़ने पर सेहत बिगड़ सकती है. इसीलिए खाना खाने के बाद कम से कम 2 घंटे का गैप देकर ही फल (Fruits) खाने चाहिए.

चाय या कॉफी पीना

खाना खाने के तुरंत बाद चाय या कॉफी पीने से खनिज और विटामिन का एब्जॉर्प्शन ठीक तरह से नहीं होता है. खासतौर से आयरन, कैल्शियम और फॉस्फोरस के एब्जॉर्प्शन में दिक्कत आती है. इसीलिए यहां भी 2 घंटे का गैप रखना जरूरी होता है.

खाना खाते ही वर्कआउट करना

बहुत से लोगों की आदत होती है कि वे खाना खाने के तुरंत बाद ही वर्कआउट (Workout) करने लगते हैं. खाना खाने के तुरंत बाद वर्कआउट किया जाए तो वर्कआउट परफोर्मेंस पर असर आता है. इसीलिए खाने और वर्कआउट में डेढ़ घंटे का गैप रखें यानी खाना खाने के डेढ़ घंटे बाद ही वर्कआउट करें. तुरंत बाद वर्कआउट करने पर ब्लड डाइजेशन पर फोकस्ड होता है और इससे पेट में क्रैंप्स, उल्टी और असहजता होने लगती है.

खाना खाने के बाद नहाना

न्यूट्रिशनिस्ट का कहना है कि खाना खाने के तुरंत बाद नहीं नहाना चाहिए क्योंकि इससे पाचन धीमा हो जाता है. खाने के तुरंत बाद नहाने के बजाय हल्की वॉक कर लेनी चाहिए. इससे पाचन ठीक रहता है. अगर खाना खाने के तुरंत बाद गर्म पानी से नहाया (Bathing) जाए जिस समय डाइजेशन एक्टिव रहता है तो इससे शरीर पर स्ट्रेस पड़ता है और पाचन स्लो होता है, वहीं अगर ठंडे पानी से नहाया जाए तो स्किन के पास की रक्त वाहिनियां डाइलेट हो जाती हैं और जिस समय पाचन को ब्लड फ्लो की जरूरत है उस समय ब्लड फ्लो डाइवर्ट हो जाता है. इससे अपच, ब्लोटिंग और डिसकंफर्ट होने लगता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Lifestyle, Eating Mistakes, Healthy Tips, Healthy Habits, Bad Habits
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com