वजन घटाना है? रोजाना खाना शुरू कर दें ये 5 चीजें, तेजी से होने लगेगा Weight Loss

Weight Loss: सुबह खाली पेट खाया गया भोजन हमारे मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करता है. यह भूख को कंट्रोल करता है. यह शरीर को एनर्जी प्रदान करता है.

Read Time: 3 mins
वजन घटाने के लिए रोज खाएं ये चीजें?
वजन घटाने के लिए रोज खाएं ये चीजें?
Weight Loss: हमारे आसपास बहुत से लोग हैं, जो वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वह जिम जाना शुरू कर देते हैं और खानपान भी बहुत बदलाव कर देते हैं. हालांकि, अगर आप वजन घटाना चाहते हैं, तो सिर्फ डाइट करना ही काफी नहीं है. दिन की शुरुआत कैसे करते हैं, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है. सुबह खाली पेट खाया गया भोजन हमारे मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करता है. यह भूख को कंट्रोल करता है. यह शरीर को एनर्जी प्रदान करता है. फिटनेस कोच और हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार, अगर आप हर दिन कुछ खास फूड खाते हैं, तो आप बहुत आसानी से वजन घटा सकते हैं.

भीगे हुए बादाम और अखरोट

आपको हर सुबह भीगे हुए बादाम और अखरोट खाने चाहिए. ये प्रोटीन, फाइबर और हेल्दी फैट से भरपूर होते हैं. इससे मेटाबॉलिज्म तेज होता है. इन्हें खाने से आपको लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस होगा. इसके चलते हम अनावश्यक भोजन खाने से बचेंगे और वजन कम कर सकेंगे. साथ ही इन्हें खाने से आप दिनभर एनर्जेटिक महसूस करेंगे.

चिया सीड्स का पानी

चिया सीड्स मिलाकर पानी पीने से वजन कम करने में काफी आसानी हो सकती है. चिया सीड्स के सेवन से भूख कंट्रोल होती है, पाचन क्रिया बेहतर होती है और अधिक खाने की समस्या भी कम हो जाती है.

आंवला का जूस

बिना चीनी मिलाए आंवले का जूस वजन घटाने के लिए बहुत अच्छा होता है. इस जूस पीने से मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, पाचन क्रिया में सुधार होता है, भूख कंट्रोल होती है और शरीर से विषाक्त पदार्थ यानी टॉक्सिन को बाहर निकालने में मदद मिलती है.

हल्दी और काली मिर्च का पानी

हल्दी और थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर मिलाकर गर्म पानी पीना बहुत फायदेमंद होता है. इससे शरीर में जमा चर्बी पिघलने में मदद मिलती है. सूजन कम होती है और पाचन क्रिया में सुधार होता है.

ब्राजील नट

ब्राज़ील नट्स सेलेनियम, प्रोटीन और हेल्दी फैट से भरपूर होते हैं. ये थायराइड ग्रंथि के कार्य को बेहतर बनाते हैं और हार्मोनल संतुलन बनाए रखते हैं. इससे वजन कंट्रोल आसान हो जाता है. दिन में एक या दो ही काफी हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

Weight Loss, Empty Stomach, Lifestyle
