रोटी के डिब्बे में बस एक टुकड़ा रख दी यह चीज तो लंबे समय तक मुलायम रहेंगी रोटियां, बड़े काम का है यह हैक

Kitchen Hacks: रोटियां मुलायम ही अच्छी होती हैं और मुलायम रोटियां खाने में स्वादिष्ट भी होती हैं. लेकिन, अक्सर ही रोटियां बनाकर अगर रख दी जाएं तो कुछ ही देर में सख्त हो जाती हैं. इन रोटियों को खाने में दिक्कत होती है और स्वाद नहीं आता सो अलग. ऐसे में यहां आपके लिए एक ऐसा हैक दिया जा रहा है जो रोटियों को लंबे समय तक मुलायम रख सकता है. इस हैक को डिडेकोरडायरीज नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है. ऐसे में यह हैक कितना असरादर है और कितना नहीं यह आप आसानी से पता लगा सकते हैं. आपको रोटियां मुलायम (Soft Chapati) रखने के लिए रोटी के डिब्बे में बस इस एक चीज को डालकर रखना होगा. जानिए इस हैक के बारे में.

रोटियां मुलायम कैसे रखते हैं | How To Keep Roti Soft

रोटियों को मुलायम रखने के लिए रोटियां बनाकर रखें और फिर इस डिब्बे में एक टुकड़ा अदरक (Ginger) का डालकर रख लें. अदरक का टुकड़ा रखने पर रोटियां मुलायम रहने लगती हैं.

रोटी बनाकर रखने के बाद तुरंत रोटी पर घी या फिर मक्खन लगा देने पर रोटियां मुलायम रहती हैं. इससे रोटी की सोफ्टनेस बनी रहती है और स्वाद भी बढ़ता है.

रोटी रखने के लिए साफ किचन वाले कपड़े का इस्तेमाल करें और इसी कपड़े से रोटियों को ढक दें. इससे रोटी सख्त नहीं होती है.