रोटी के डिब्बे में बस एक टुकड़ा रख दी यह चीज तो लंबे समय तक मुलायम रहेंगी रोटियां, बड़े काम का है यह हैक

Soft Chapati Hacks: रोटी बनाकर रख दी जाए तो कुछ ही देर में कड़क या सख्त हो जाती हैं. ऐसे में रोटियों को मुलायम बनाने के लिए यहां जानिए क्या करना चाहिए. आपके बेहद काम आएगा यह है.

Mulayam Roti: किस तरह लंबे समय तक रोटियां फ्रेश रहेंगी.

Kitchen Hacks: रोटियां मुलायम ही अच्छी होती हैं और मुलायम रोटियां खाने में स्वादिष्ट भी होती हैं. लेकिन, अक्सर ही रोटियां बनाकर अगर रख दी जाएं तो कुछ ही देर में सख्त हो जाती हैं. इन रोटियों को खाने में दिक्कत होती है और स्वाद नहीं आता सो अलग. ऐसे में यहां आपके लिए एक ऐसा हैक दिया जा रहा है जो रोटियों को लंबे समय तक मुलायम रख सकता है. इस हैक को डिडेकोरडायरीज नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है. ऐसे में यह हैक कितना असरादर है और कितना नहीं यह आप आसानी से पता लगा सकते हैं. आपको रोटियां मुलायम (Soft Chapati) रखने के लिए रोटी के डिब्बे में बस इस एक चीज को डालकर रखना होगा. जानिए इस हैक के बारे में.

रोटियां मुलायम कैसे रखते हैं | How To Keep Roti Soft

  • रोटियों को मुलायम रखने के लिए रोटियां बनाकर रखें और फिर इस डिब्बे में एक टुकड़ा अदरक (Ginger) का डालकर रख लें. अदरक का टुकड़ा रखने पर रोटियां मुलायम रहने लगती हैं.
  • रोटी बनाकर रखने के बाद तुरंत रोटी पर घी या फिर मक्खन लगा देने पर रोटियां मुलायम रहती हैं. इससे रोटी की सोफ्टनेस बनी रहती है और स्वाद भी बढ़ता है.
  • रोटी रखने के लिए साफ किचन वाले कपड़े का इस्तेमाल करें और इसी कपड़े से रोटियों को ढक दें. इससे रोटी सख्त नहीं होती है.
आटा गूंथते समय आजमाएं ये हैक्स
  • आटा सही तरह से गूंथा जाए तो इससे भी रोटियां मुलायम रहती हैं. आप आटा गूंथते समय गर्म पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं. गर्म पानी से आटा गूंथा जाए तो इस आटे से बनी रोटियां मुलायम बनती हैं. सख्त आटा की रोटी भी सख्त होती है इसीलिए आटा ज्यादा टाइट नहीं गूंथना चाहिए.
  • आटे में हल्का सा घी या फिर तेल डालकर गूंथने पर भी आटा मुलायम हो जाता है.
  • आटा गूंथने के बाद उसे कुछ देर ढककर रखें. आटा ढकने के लिए हल्के गीले कपड़े का इस्तेमाल करें.

