50 से ज्यादा उम्र के हैं आपके पापा? उनकी डाइट में शामिल करें ये 5 चीजें, दूर हो जाएंगी कई समस्याएं

Healthy Diet: 50 साल की उम्र एक ऐसा पड़ाव है जहां पोषण में थोड़ी सी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है. इस उम्र में शरीर की जरूरतें बदलने लगती हैं और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना जरूरी हो जाता है. अगर आपके पापा भी इसी उम्र के हैं, तो उनके खान-पान में बदलाव करने का यह सही समय है. आज हम आपको ऐसी 5 चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें आप अपने पिता जी की डाइट में शामिल कर सकते हैं, ताकि उनकी इम्यूनिटी मजबूत रहे और जोड़ों के दर्द, हाई ब्लड प्रेशर और कमजोरी जैसी समस्याएं दूर रहें. इसकी जानकारी फिटनेस कोच नवनीत रामप्रसाद ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से पोस्ट शेयर कर दी है.

50 की उम्र के बाद बदलाव क्यों है जरूरी?

50 साल की उम्र के बाद हर साल मसल लॉस बढ़ने लगता है. इसका असर ताकत, बैलेंस और ब्लड शुगर कंट्रोल पर पड़ता है. कई पिता थकान या कमजोरी महसूस करते हैं, लेकिन इस बारे में खुलकर बात नहीं करते. ऐसे समय में डाइट और लाइफस्टाइल में बदलाव बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है.

डाइट में क्या शामिल करें ?

रातभर भिगोए हुए मेथी के दाने सुबह खाली पेट खाने से कई फायदे होते हैं. इससे ब्लड शुगर नियंत्रित रहता है, शरीर की सूजन कम होती है और पुरुषों के हार्मोनल हेल्थ नेचुरली बेहतर होती है. आप अपने पापा की डाइट में में इन्हें जरूर शामिल करें.

आप अपने पापा के नाश्ते में चाय-बिस्किट की जगह ओट्स और ग्रीक योगर्ट को शामिल करें. इसमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जिससे मसल्स में ताकत बनी रहती है. साथ ही इसमें मौजूद फाइबर पाचन और पेट की सेहत को बेहतर बनाने में मदद करता है.

आप अपने पिता जी की सेहत को हेल्दी बनाए रखने के लिए उनकी डाइट में रागी या क्विनोआ को शामिल कर सकते हैं. ये आयरन, मैग्नीशियम और प्रोटीन से भरपूर होता है. साथ ही लंबे समय तक ताकत और स्टैमिना बनाए रखने में भी यह चीजें बहुत मददगार साबित होती हैं.

शाम के नाश्ते में कद्दू, सूरजमुखी और अलसी के बीज को हल्का भूनकर आप अपने पिता जी की डाइट में शामिल कर सकते हैं. ये जिंक और मैग्नीशियम से भरपूर होते हैं, जो मांसपेशियों और जोड़ों के लिए फायदेमंद साबित होते हैं. इनमें मौजूद हेल्दी फैट्स शरीर की रिकवरी और हार्मोन बैलेंस में मदद करते हैं.

50 की उम्र के बाद हल्का और प्रोटीन से भरपूर डिनर करना ही अच्छा होता है. इसमें 1-2 रोटियां, एक कटोरी मूंग दाल और साधारण सब्जी शामिल की जा सकती है. जानकारी के लिए बता दें कि रात में प्रोटीन खाने से मसल्स रिपेयर होती हैं. इसके अलावा लाइट डिनर पाचन के लिए भी अच्छा रहता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.