इस समय गलती से भी न खाएं दही, झेलने पड़ सकते हैं बड़े नुकसान, जानें Curd खाने का बेस्ट टाइम क्या है

Best Time to Eat Curd: दही हमारी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है. रोज दही खाने से न केवल पाचन बेहतर होता है, बल्कि शरीर को ठंडक मिलती है, दही इम्यूनिटी बढ़ाने में मददगार होती है, इन सब से अलग दही में मौजूद प्रोटीन कुछ हद तक वेट लॉस में भी योगदान कर सकता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दही का सेवन अगर गलत समय पर किया जाए, तो ये फायदे नुकसान में भी बदल सकते हैं? आइए जानते हैं दही खाने का सही समय क्या है (Right Time To Eat Curd) और किस समय हमें दही खाने से परहेज करना चाहिए-

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

मामले को लेकर डॉ. हंसाजी के नाम से मशहूर योग गुरु हंसा योगेंद्र (Dr. Hansaji Yogendra) ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है. वीडियो की शुरुआत में योग गुरु ने दही खाने से सेहत को मिलने वाले फायदे बताए बताएं हैं. डॉ. हंसाजी के मुताबिक-

दही आपके बालों के लिए बेहद फायदेमंद होती है. इसमें मौजूद प्रोटीन बालों को फायदा पहुंचाता है.

दही में मौजूद लैक्टिक एसिड स्किन को फायदा पहुंचाता है.

दही में मौजूद प्रोबायोटिक पाचन को बेहतर करने में मदद करते हैं. इसके अलावा दही खाने से आपको एक साथ कई फायदे मिल सकते हैं.

हालांकि, तमाम फायदों के बावजूद डॉ. हंसाजी रात के समय दही नहीं खाने की सलाह देती हैं. योग गुरु के मुताबिक, आयुर्वेद में दही को रात में खाने की मनाही की गई है. रात के समय खाने पर ये शरीर की पाचन क्रिया को धीमा कर सकती है, साथ ही और भी कई परेशानियों को बढ़ा सकती है.

दरअसल, दही फैट और प्रोटीन से भरपूर एक डेयरी प्रोडक्ट है, ऐसे में इसे पचने में ज्यादा समय लगता है. अगर आप रात के समय दही खाते हैं, तो ये पाचन को प्रभावित करने लगती है. इससे आपको अगली सुबह गैस, एसिडिटी या ब्लोटिंग की समस्या परेशान कर सकती हैं.

आयुर्वेद के अनुसार, दही शरीर में कफ दोष को बढ़ा सकती है. रात के समय शरीर में कफ की मात्रा स्वाभाविक रूप से ज्यादा होती है. ऐसे में रात में दही खाने से नाक के मार्ग में बलगम बढ़ सकती है. ऐसे में खासकर साइनस, जुकाम या एलर्जी से परेशान लोगों को रात में थोड़ी मात्रा में भी दही का सेवन करने से बचने की सलाह दी जाती है.

इसे लेकर कई हेल्थ रिपोर्ट्स के नतीजे बताते हैं, दही खाने का सबसे अच्छा समय सुबह या दोपहर के भोजन के साथ है. आप नाश्ते में दही को शामिल कर सकते हैं. ऐसा करने से आप दिनभर खुद को एनर्जेटिक महसूस करेंगे. वहीं, लंच में दही खाने से आपका पाचन बेहतर होगा, साथ ही इसकी कूलिंग प्रोपर्टीज गर्मी से राहत देने में भी मदद करेंगी.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.