गणेश चतुर्थी पर नन्हे मुन्नों के साथ करें ऐसा फोटोशूट, यादगार बन जाएगा यह खास लम्‍हा

अगर बात हो गणेश चतुर्थी की, तो क्‍यों न इस बार अपने लाडले का एक प्‍यारा सा गणेश चतुर्थी बेबी फोटोशूट (Baby Photoshoot Idea) किया जाए? यकीन मानिए, ये तस्‍वीरें आपके लिए जिंदगीभर की खूबसूरत यादें बन जाएंगी.  

गणेश चतुर्थी पर कीज‍िए यह प्‍यारा सा फोटोशूट.

Ganesh Chaturthi Photoshoot Idea: जब घर में एक नन्हा मुन्‍ना होता है, तो हर त्‍योहार का मजा दोगुना हो जाता है. बच्‍चे की मासूम मुस्‍कान और क्‍यूट हरकतें किसी भी मौके को खास बना देती हैं. ऐसे में अगर बात हो गणेश चतुर्थी (Ganesh Chaturthi Kab Hai) की, तो क्‍यों न इस बार अपने लाडले का एक प्‍यारा सा गणेश चतुर्थी बेबी फोटोशूट (Baby Photoshoot Idea) किया जाए? यकीन मानिए, ये तस्‍वीरें आपके लिए जिंदगीभर की खूबसूरत यादें बन जाएंगी.  हो सकता है आपको लगे कि इतना सब घर पर करना मुश्किल है. लेकिन सही आइडियाज और थोड़ी सी तैयारी से यह बेहद आसान और मजेदार बन सकता है. तो चलिए जानते हैं कि गणेश चतुर्थी पर बेबी फोटोशूट क्‍यों खास होता है और आप इसे किन किन तरीको से यादगार बना सकते हैं.

क्‍यों खास है गणेश चतुर्थी फोटोशूट

  • गणेश चतुर्थी सिर्फ पूजा का पर्व नही है, बल्कि परिवार के साथ बिताए खुशनुमा लम्हों का भी त्‍योहार है. बच्‍चे के लिए यह पहली या शुरुआती गणेश चतुर्थी होती है. जिसे फोटो में कैद करना आपके लिए सालों तक संजोने लायक यादगार बन सकता है.
  • पारंपरिक कपड़े, फूलो की सजावट, और भगवान गणेश से जुड़े प्‍यारे प्रॉप्‍स मिलकर फोटोशूट को और भी जीवंत बना देते हैं. सबसे बड़ी बात इन तस्‍वीरों को देखकर आपके बच्‍चे को भी बड़े होने पर मजा आएगा कि उसकी पहली गणेश चतुर्थी कैसी रही थी.


 

गणेश चतुर्थी बेबी फोटोग्राफी आइडियाज


1. ट्रेडिशनल ड्रेसअप शूट
नन्हे को त्‍योहार की पारंपरिक पोशाक पहनाइए – जैसे मिनी कुर्ता धोती, लहंगा चोली या फिर ‘बाल गणेशा' के गेटअप में. छोटे छोटे गहने, कंगन या माथे पर तिलक लगाकर तस्वीरें और भी आकर्षक बन जाएंगी.


2. इको फ्रेंडली गणेश जी के साथ फोटो
घर पर मिट्टी के बने छोटे गणेश जी की मूर्ति रखिए और बच्‍चे को उसके पास बैठाइए. जब वो मूर्ति को उत्‍सुकता से देखेगा, हाथ जोड़ेगा या खेलते खेलते मुस्‍कुराएगा, तब कैद की गई तस्‍वीरें वाकई दिल छू लेंगी.
3. मोदक और लडडू थीम शूट
गणपति बप्‍पा का पसंदीदा प्रसाद – मोदक और लडडू – बच्‍चे की फोटोशूट का हिस्‍सा क्‍यों न बने? नन्हे मुन्‍ने के पास छोटे छोटे टोकरे रख दीजिए. जब वह टोकरी से लडडू पकड़ने की कोशिश करेंगे तो तस्‍वीरें बेहद प्‍यारी लगेंगी.

4. फूलों की सजावट के बीच
गेंदे के फूल, आम के पत्‍ते और रंगोली से घर में खूबसूरत बैकग्राउंड बनाइए. जब बच्‍चा इन रंग बिरंगे फूलो के बीच मुस्‍कुराएगा, तो तस्‍वीरों में दिव्‍यता झलक उठेगी.

5. बाल गणेशा थीम
इस थीम में आपके लाडले छोटे गणपति बप्‍पा की तरह दिखेंगे. उसे प्‍यारा सा मुकुट, धोती और हाथ में एक छोटा सा मोदक या मोरपंख दीजिए. ये थीम खासतौर पर बच्‍चों की पहली गणेश चतुर्थी पर बेहद पसंद की जाती है.

6. घर के नैचुरल कैंडिड मोमेंट्स
कभी कभी बिना पोज दिए ली गई तस्‍वीरें सबसे ज्‍यादा असली और खूबसूरत लगती हैं. जैसे – बच्‍चा आरती देखते हुए, पूजा की थाली से खेलते हुए या बस सजावट के पास बैठकर खिलखिलाते हुए. ये सीन दिल को छू लेने वाले होते हैं.

परफेक्‍ट फोटोशूट के लिए टिप्‍स
• कम्‍फर्ट सबसे पहले: बच्‍चे को कॉटन या हल्के कपड़े पहनाइए ताकि उसे गर्मी या परेशानी न हो.
• लाइटिंग सही रखें: कोशिश करें कि फोटो नैचुरल रोशनी में ली जाए, इससे रंग और भी खूबसूरत आते हैं.
• सेशन छोटा रखें: बच्‍चे जल्‍दी थक जाते हैं, इसलिए लंबा शूट न करें.
• सुरक्षा का ध्‍यान: नुकीली चीजें, भारी मूर्तियां या असुरक्षित प्रॉप्‍स से बचें.
• फोटोग्राफर हायर करें (ऑप्‍शनल): अगर आप चाहते हैं कि तस्वीरें और भी प्रोफेशनल दिखें, तो बेबी फोटोशूट में माहिर फोटोग्राफर बुला सकते हैं.

