Ganesh Chaturthi Photoshoot Idea: जब घर में एक नन्हा मुन्‍ना होता है, तो हर त्‍योहार का मजा दोगुना हो जाता है. बच्‍चे की मासूम मुस्‍कान और क्‍यूट हरकतें किसी भी मौके को खास बना देती हैं. ऐसे में अगर बात हो गणेश चतुर्थी (Ganesh Chaturthi Kab Hai) की, तो क्‍यों न इस बार अपने लाडले का एक प्‍यारा सा गणेश चतुर्थी बेबी फोटोशूट (Baby Photoshoot Idea) किया जाए? यकीन मानिए, ये तस्‍वीरें आपके लिए जिंदगीभर की खूबसूरत यादें बन जाएंगी. हो सकता है आपको लगे कि इतना सब घर पर करना मुश्किल है. लेकिन सही आइडियाज और थोड़ी सी तैयारी से यह बेहद आसान और मजेदार बन सकता है. तो चलिए जानते हैं कि गणेश चतुर्थी पर बेबी फोटोशूट क्‍यों खास होता है और आप इसे किन किन तरीको से यादगार बना सकते हैं.

क्‍यों खास है गणेश चतुर्थी फोटोशूट

गणेश चतुर्थी सिर्फ पूजा का पर्व नही है, बल्कि परिवार के साथ बिताए खुशनुमा लम्हों का भी त्‍योहार है. बच्‍चे के लिए यह पहली या शुरुआती गणेश चतुर्थी होती है. जिसे फोटो में कैद करना आपके लिए सालों तक संजोने लायक यादगार बन सकता है.

पारंपरिक कपड़े, फूलो की सजावट, और भगवान गणेश से जुड़े प्‍यारे प्रॉप्‍स मिलकर फोटोशूट को और भी जीवंत बना देते हैं. सबसे बड़ी बात इन तस्‍वीरों को देखकर आपके बच्‍चे को भी बड़े होने पर मजा आएगा कि उसकी पहली गणेश चतुर्थी कैसी रही थी.





गणेश चतुर्थी बेबी फोटोग्राफी आइडियाज



1. ट्रेडिशनल ड्रेसअप शूट

नन्हे को त्‍योहार की पारंपरिक पोशाक पहनाइए – जैसे मिनी कुर्ता धोती, लहंगा चोली या फिर ‘बाल गणेशा' के गेटअप में. छोटे छोटे गहने, कंगन या माथे पर तिलक लगाकर तस्वीरें और भी आकर्षक बन जाएंगी.



2. इको फ्रेंडली गणेश जी के साथ फोटो

घर पर मिट्टी के बने छोटे गणेश जी की मूर्ति रखिए और बच्‍चे को उसके पास बैठाइए. जब वो मूर्ति को उत्‍सुकता से देखेगा, हाथ जोड़ेगा या खेलते खेलते मुस्‍कुराएगा, तब कैद की गई तस्‍वीरें वाकई दिल छू लेंगी.

3. मोदक और लडडू थीम शूट

गणपति बप्‍पा का पसंदीदा प्रसाद – मोदक और लडडू – बच्‍चे की फोटोशूट का हिस्‍सा क्‍यों न बने? नन्हे मुन्‍ने के पास छोटे छोटे टोकरे रख दीजिए. जब वह टोकरी से लडडू पकड़ने की कोशिश करेंगे तो तस्‍वीरें बेहद प्‍यारी लगेंगी.

4. फूलों की सजावट के बीच

गेंदे के फूल, आम के पत्‍ते और रंगोली से घर में खूबसूरत बैकग्राउंड बनाइए. जब बच्‍चा इन रंग बिरंगे फूलो के बीच मुस्‍कुराएगा, तो तस्‍वीरों में दिव्‍यता झलक उठेगी.