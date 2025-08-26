विज्ञापन

चेहरे पर खुजली क्यों होती है? एक्सपर्ट ने बताई वजह और इस दिक्कत को ठीक करन का तरीका

Face Itching: अगर आपके चेहरे पर भी खुजली होती है तो इसकी क्या वजह है और इसे कैसे कम किया जा सकता है जानिए एक्सपर्ट से. तकलीफ दूर होने में मिलेगी मदद.

Chehre par khujli kyu Hoti Hai: चेहरे पर खुजली होने के कई कारण हो सकते हैं, जानिए यहां.

Skin Problems: बहुत से लोगों को अक्सर ही चेहरे पर खुजली होने की दिक्कत होती है. बार-बार चेहरे पर हाथ फेरना और खुजली करना अच्छा भी नहीं लगता जिस चलते जब तब कोई ना कोई क्रीम चेहरे पर लगानी पड़ती है. किसी के चेहरे पर ड्राइनेस की वजह से खुजली (Face Itching) होती है तो कभी हार्ड वॉटर के इस्तेमाल से या सही स्किन केयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ना करने पर भी चेहरा खुजलाने लगता है. लेकिन, शरीर के अंदर होने वाली कुछ दिक्कतें भी चेहरे पर खुजली होने की वजह हो सकती हैं. न्यूट्रिशनिस्ट लीमा महाजन के अनुसार ऐसी कुछ दिक्कतें हैं जो चेहरे पर खुजली होने का कारण हो सकती हैं. ऐसे में इन दिक्कतों का पता लगाकर इन्हें दूर करना बेहद जरूरी है. आप भी जानिए चेहरे पर खुजली होना किस स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत की निशानी है.

चेहरे पर खुजली क्यों होती है | Reasons Of Itching On Face

न्यूट्रिशनिस्ट के अनुसार, लिवर में दिक्कत होने या किडनी की सेहत बिगड़ने पर चेहरे पर खुजली हो सकती है. इसके अलावा शरीर में पोषक तत्वों की कमी से भी ऐसा होता है. इसीलिए चेहरे पर नारियल का तेल (Coconut Oil) लगाकर या फिर ऑलिव ऑयल मलकर चेहरे पर होने वाली खुजलाहट को रोका जा सकता है. इसके अलावा, आयरन से भरपूर फूड्स को अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं. विटामिन डी और बी12 से भरपूर चीजें खाना भी फायदेमंद रहेगा. आप खानपान में पालक, मशरूम, लाल मीट, दाल, अंडे, मछली और फोर्टिफाइड फूड्स को शामिल कर सकते हैं.

और किन वजहों से हो सकती है चेहरे पर खुजली 
  • कुछ आम दिक्कतें भी चेहरे पर खुजलाहट की वजह बनती हैं. एग्जेमा, सोराइसिस और डर्मेटाइटिस के कारण भी चेहरे पर खुजली होती है.
  • सख्त पानी या कहें हार्ड वॉटर (Hard Water) के इस्तेमाल से भी चेहरे पर खुजली होने लगती है. इससे स्किन की ड्राइनेस भी बढ़ जाती है.
  • चेहरे पर जरूरत से ज्यादा स्क्रब करना, चेहरे को रगड़ना या हार्श प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल से स्किन खुजलाने लगती है.
  • प्रदूषण भी त्वचा को प्रभावित करता है जिससे चेहरे पर खुजली हो सकती है.
  • धूप के बुरे प्रभाव से स्किन पर असर पड़ता है. इससे स्किन डैमेज होती है. खुजली होने में भी धूप का योगदान हो सकता है.
  • बहुत ज्यादा ठंडी हवाएं चलती हैं तो इससे भी चेहरा खुजला सकता है.
  • हाइजीन मेंटेन ना करने पर या अनहाइजीनिक प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने से चेहरे पर खुजलाहट हो सकती है. बहुत ज्यादा मेकअप लगाना भी खुजली के कारणों में शामिल है.
  • अगर आप किसी और का मेकअप इस्तेमाल करते हैं तो इससे भी चेहरे पर खुजली होती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

