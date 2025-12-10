छोटे बच्चों के साथ कभी नहीं करनी चाहिए ये 5 गलतियां, साइकोलोजिस्ट ने किया अलर्ट

Parenting Tips: बच्चों की परवरिश में प्यार, धैर्य और सही दिशा बहुत जरूरी होती है. कई बार माता-पिता अच्छी नीयत से भी कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं, जो बच्चे के मानसिक विकास, आत्मविश्वास और सोचने की क्षमता पर बुरा असर डालती हैं. चाइल्ड साइकोलोजिस्ट श्वेता गांधी ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में पांच ऐसी ही बड़ी गलतियों के बारे में बताया है, जिन्हें हर माता-पिता को समझना चाहिए. आइए जानते हैं इनके बारे में-

नंबर 1- बच्चों पर बहुत ज्यादा कंट्रोल रखना

अगर माता-पिता बच्चों के हर कदम को कंट्रोल रखते हैं- क्या पहनना है, कैसे खेलना है, किससे बात करनी है, आदि तो बच्चे अपनी सोच पर भरोसा करना छोड़ देते हैं. वे हर काम में माता-पिता की मंजूरी ढूंढने लगते हैं. इससे उनमें निर्णय लेने की क्षमता कम होती है और वे डरपोक हो सकते हैं. बच्चों को थोड़ा स्पेस दें ताकि वे खुद सीख सकें और आत्मविश्वासी बनें.

अगर माता-पिता केवल तब ही बच्चे की तारीफ करते हैं जब वह जीतता है या सबसे अच्छा करता है, तो बच्चे को गलती करने का डर लगने लगता है. वह सीखने की प्रक्रिया का मजा नहीं ले पाता. बच्चे को यह समझाना जरूरी है कि मेहनत और कोशिश भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी सफलता.

आजकल बच्चों का हर मिनट प्लान होता है- क्लास, एक्टिविटी, स्क्रीन टाइम. लेकिन श्वेता गांधी याद दिलाती हैं कि बोर होना भी जरूरी है. जब बच्चा खाली बैठता है, तभी उसके दिमाग में नई सोच, नए खेल और कल्पनाएं आती हैं. यहीं से क्रिएटिविटी की शुरुआत होती है.

अगर माता-पिता ही हर चीज का जवाब दे देते हैं, तो बच्चा खुद सोचने और खोजने की कोशिश छोड़ देता है. बच्चे को थोड़ा समय दें ताकि वह खुद अनुमान लगाए, एक्सप्लोर करे. यही उसकी सोचने की क्षमता को मजबूत बनाता है.

तुलना बच्चों के आत्मविश्वास को तोड़ देती है. हर बच्चा अपनी स्पीड, अपनी रुचि और अपनी खूबी के साथ बढ़ता है. जब हम तुलना करते हैं, तो बच्चे अपने आप को कमतर महसूस करने लगते हैं. ऐसे में अपने बच्चे के साथ इन गलतियों को दोहराने से बचें.

