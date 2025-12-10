विज्ञापन

छोटे बच्चों के साथ कभी नहीं करनी चाहिए ये 5 गलतियां, साइकोलोजिस्ट ने किया अलर्ट

Parenting Tips: कई बार माता-पिता अच्छी नीयत से भी कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं, जो बच्चे के मानसिक विकास, आत्मविश्वास और सोचने की क्षमता पर बुरा असर डालती हैं. चाइल्ड साइकोलोजिस्ट श्वेता गांधी ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में पांच ऐसी ही बड़ी गलतियों के बारे में बताया है.

Read Time: 3 mins
Share
छोटे बच्चों के साथ कभी नहीं करनी चाहिए ये 5 गलतियां, साइकोलोजिस्ट ने किया अलर्ट
बच्चों के साथ कभी नहीं करनी चाहिए ये गलतियां

Parenting Tips: बच्चों की परवरिश में प्यार, धैर्य और सही दिशा बहुत जरूरी होती है. कई बार माता-पिता अच्छी नीयत से भी कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं, जो बच्चे के मानसिक विकास, आत्मविश्वास और सोचने की क्षमता पर बुरा असर डालती हैं. चाइल्ड साइकोलोजिस्ट श्वेता गांधी ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में पांच ऐसी ही बड़ी गलतियों के बारे में बताया है, जिन्हें हर माता-पिता को समझना चाहिए. आइए जानते हैं इनके बारे में-

उम्र के हिसाब से बच्चे को कितनी देर मोबाइल दिखाना सही है? पीडियाट्रिशियन से जान लें जवाब

नंबर 1- बच्चों पर बहुत ज्यादा कंट्रोल रखना

अगर माता-पिता बच्चों के हर कदम को कंट्रोल रखते हैं- क्या पहनना है, कैसे खेलना है, किससे बात करनी है, आदि तो बच्चे अपनी सोच पर भरोसा करना छोड़ देते हैं. वे हर काम में माता-पिता की मंजूरी ढूंढने लगते हैं. इससे उनमें निर्णय लेने की क्षमता कम होती है और वे डरपोक हो सकते हैं. बच्चों को थोड़ा स्पेस दें ताकि वे खुद सीख सकें और आत्मविश्वासी बनें.

नंबर 2- सिर्फ जीत पर ही तारीफ करना

अगर माता-पिता केवल तब ही बच्चे की तारीफ करते हैं जब वह जीतता है या सबसे अच्छा करता है, तो बच्चे को गलती करने का डर लगने लगता है. वह सीखने की प्रक्रिया का मजा नहीं ले पाता. बच्चे को यह समझाना जरूरी है कि मेहनत और कोशिश भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी सफलता.

नंबर 3- बच्चों को बोर होने का मौका न देना

आजकल बच्चों का हर मिनट प्लान होता है- क्लास, एक्टिविटी, स्क्रीन टाइम. लेकिन श्वेता गांधी याद दिलाती हैं कि बोर होना भी जरूरी है. जब बच्चा खाली बैठता है, तभी उसके दिमाग में नई सोच, नए खेल और कल्पनाएं आती हैं. यहीं से क्रिएटिविटी की शुरुआत होती है.

नंबर 4- हर सवाल का जवाब खुद देना

अगर माता-पिता ही हर चीज का जवाब दे देते हैं, तो बच्चा खुद सोचने और खोजने की कोशिश छोड़ देता है. बच्चे को थोड़ा समय दें ताकि वह खुद अनुमान लगाए, एक्सप्लोर करे. यही उसकी सोचने की क्षमता को मजबूत बनाता है.

नंबर 5- बच्चों की दूसरों से तुलना करना

तुलना बच्चों के आत्मविश्वास को तोड़ देती है. हर बच्चा अपनी स्पीड, अपनी रुचि और अपनी खूबी के साथ बढ़ता है. जब हम तुलना करते हैं, तो बच्चे अपने आप को कमतर महसूस करने लगते हैं. ऐसे में अपने बच्चे के साथ इन गलतियों को दोहराने से बचें. 

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Parenting Tips, Lifestyle News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com