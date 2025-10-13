सुबह पेट साफ नहीं होता तो पानी में मिलाकर पी लें ये 3 चीजें, न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया असरदार नुस्खा, डिटॉक्स हो जाएगी बॉडी

Best Drink For Constipation: कब्ज आज के समय में एक आम समस्या बन चुकी है. पहले जहां बुजुर्ग इस दिक्कत से परेशान रहते हैं, अब युवा भी सुबह पेट साफ न होने की परेशानी से जूझते हैं. इसके पीछे कई कारण जिम्मेदार हो सकते हैं. जैसे- अनहेल्दी लाइफस्टाइल, गलत खानपान, कम पानी पीना आदि. अगर आपका पेट ठीक से साफ नहीं होता, तो दिनभर भारीपन, सुस्ती और पेट दर्द जैसी दिक्कतें महसूस होती हैं. ऐसे में न्यूट्रिशन और वेलनेस कंसल्टेंट नेहा सहाय ने एक आसान घरेलू नुस्खा बताया है, जो न केवल पेट साफ करने में मदद करता है, बल्कि शरीर को अंदर से डिटॉक्स भी करता है. आइए जानते हैं इसके बारे में-

क्या कहती हैं एक्सपर्ट?

इसे लेकर अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किए गए एक वीडियो में न्यूट्रिशन और वेलनेस कंसल्टेंट बताती हैं, कब्ज जैसी समस्या में आप एक गिलास गुनगुने पानी में 1 चम्मच इसबगोल (Psyllium Husk), 1 चम्मच घी (Ghee) और एक चुटकी सेंधा नमक (Rock Salt) मिलाकर पी सकते हैं. ये तीनों चीजें मिलकर आपके डाइजेशन को बेहतर बनाती हैं और कब्ज से राहत दिलाती हैं.

इसबगोल में फाइबर की मात्रा बहुत अधिक होती है. यह पेट में जाकर पानी सोख लेता है और मल को नरम बनाता है, जिससे पेट साफ होने में आसानी होती है.

वहीं, घी में मौजूद ब्यूट्रेट (Butyrate) नामक फैटी एसिड आंतों की दीवारों को हेल्दी रखता है और पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है. यह शरीर में अच्छी बैक्टीरिया की ग्रोथ को भी सपोर्ट करता है.

अगर आप चाहें तो इसमें एक चुटकी सेंधा नमक भी मिला सकते हैं. इससे डाइजेशन और बेहतर होता है और पेट में गैस या जलन की समस्या कम होती है.

न्यूट्रिशन कोच बताती हैं, कब्ज की समस्या में आप सोने से ठीक पहले इस ड्रिंक को पी सकते हैं. वहीं, ये वेट लॉस में भी मदद करती है. ऐसे में अगर आप वजन कम करना चाहते हैं, तो रात के खाने से करीब 30 मिनट पहले इसे पी सकते हैं.

इसबगोल लेते समय खूब सारा पानी पीना जरूरी है, नहीं तो पेट में भारीपन या ब्लॉकेज जैसी समस्या हो सकती है. न्यूट्रिशन कोच के मुताबिक, यह नुस्खा पूरी तरह नेचुरल है और किसी तरह के साइड इफेक्ट्स नहीं देता. अगर आप इसे नियमित रूप से अपनाते हैं तो न सिर्फ पेट साफ रहेगा, बल्कि आपका डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म भी बेहतर होगा.

