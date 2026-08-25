चूहों को बिना मारे घर से दूर कैसे भगाएं? इस तरीके से घर में एक भी चूहा नहीं आएगा नजर

घर में चूहा आ जाए तो छोटी सी परेशानी कब बड़ी दिक्कत बन जाती है, पता ही नहीं चलता. चूहे न केवल गंदगी फैलाते हैं, बल्कि कई बार अलमारी में घुसकर नए कपड़े कुतर देते हैं, बिजली के तार काट देते हैं और नया फर्नीचर तक खराब कर देते हैं. ऐसे में लोग इन्हें भगाने के नए-नए तरीके खोजते रहते हैं. अगर आप भी इन्हीं लोगों में से एक हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. यहां हम आपको एक ऐसा नुस्खा बता रहे हैं, जिसकी मदद से आप चूहों को बिना मारे घर से बाहर कर सकते हैं. ये खास नुस्खा इंटरनेट पर्सनैलिटी पूनम देवनानी ने अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर किया है. आइए जानते हैं इसके बारे में-

चूहों को भगाने का नुस्खा

चूहे भगाने के लिए आपको गेहूं का आटा, थोड़ी पीसी हुई चीनी, घी, थोड़ा डिटर्जेंट पाउडर और फिनाइल की गोली की जरूरत होगी.

सबसे पहले दो बड़े चम्मच गेहूं का आटा लें. इसमें एक छोटा चम्मच घी और थोड़ी सी चीनी डालें. थोड़ा पानी डालकर नरम आटा गूंथ लें. इसके बाद आटे की छोटी-छोटी गोलियां बना लें.

अब, हर गोली के बीच में थोड़ी जगह बनाएं. इसमें थोड़ा डिटर्जेंट पाउडर और फिनाइल की गोली को पीसकर डालें और आटे को बंद करके फिर से गोल कर दें.

इन गोलियों को उन जगह रखें जहां चूहे सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं.

पूनम देवनानी बताती हैं, चूहों को आटा, चीनी और घी की खुशबू बहुत पसंद होती है, लेकिन डिटर्जेंट और फिनाइल की तेज गंध उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आती. ऐसे में चूहे आटा, चीनी और घी के लिए गोलियों के पास आएंगे. लेकिन अंदर मौजूद डिटर्जेंट और फिनाइल खाते ही वे बाहर भाग जाएंगे. ऐसे में आप भी इस आसान नुस्खे को आजमाकर देख सकते हैं.

इस नुस्खे को आजमाने के साथ-साथ रसोई, स्टोर रूम, सिंक के नीचे, दरवाजों के आसपास और पाइप के पास की जगह को अच्छी तरह चेक करें. जहां भी छेद या दरार दिखे, उसे बंद कर दें. इन जगहों से चूहे सबसे ज्यादा घर के अंदर आते हैं.

खाने की चीजों को बंद डिब्बों में रखें. जब चूहों को खाने के लिए नहीं मिलेगा, तो वे घर में भी कम आएंगे.

रात में रसोई साफ करके सोएं. चूहों को गंदगी पसंद होती है.

इससे अलग घर में कबाड़ और सामान का ढेर न लगने दें. इन जगहों पर भी चूहे सबसे ज्यादा आते हैं.

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