गर्मी में नींद ना आए तो क्या करें? इस आसान नुस्खे से तुरंत लग जाएगी आंख, सुकून से सो पाएंगे आप

Sleeping Tips: गर्मियों में सबसे आम परेशानी होती है, रात को चैन की नींद न आना. पसीना, बेचैनी और शरीर में गर्मी की वजह से सोना मुश्किल हो जाता है. कई बार पंखा-कूलर चलाने से भी राहत नहीं मिल पाती है. ऐसे में अगली सुबह आप खुद को थका-थका और चिड़चिड़ा महसूस करते हैं. नींद की कमी से न सिर्फ मूड खराब होता है बल्कि हेल्थ पर भी असर पड़ता है. इस समस्या को लेकर न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह पांचाल ने एक आसान घरेलू उपाय बताया है. आइए जानते हैं इसके बारे में-

नारियल तेल दिखाएगा असर

न्यूट्रिशनिस्ट के अनुसार, अगर गर्मी की वजह से नींद नहीं आ रही है, तो सोने से पहले पैरों के तलवों पर नारियल तेल रगड़ें. यह छोटा-सा उपाय शरीर की गर्मी को शांत करता है और मन को रिलैक्स करने में मदद करता है.

आयुर्वेद के मुताबिक, नारियल तेल को पित्त-शामक (Pitta-Pacifying) माना जाता है. यानी यह शरीर की गर्मी और चिड़चिड़ाहट को कम करता है. यही कारण है कि इसे पैरों पर लगाने से तुरंत ठंडक का एहसास होता है और नींद जल्दी आ जाती है.

इसके लिए रात को सोने से पहले पैरों को अच्छी तरह धोकर सुखा लें.

अब, थोड़ी मात्रा में नारियल तेल लें और हल्के हाथों से तलवों पर मसाज करें.

चाहें तो मोजे पहन लें, ताकि तेल बिस्तर पर न लगे.

इसके बाद लेट जाएं और रिलैक्स होकर सोने की कोशिश करें.

तलवों पर मसाज करने से नर्वस सिस्टम शांत होता है और तनाव कम होता है, साथ ही इससे पैरों की स्किन भी सॉफ्ट और हेल्दी रहती है.

ये छोटा सा नुस्खा अपनाने से आपको अच्छी नींद आएगी. इससे अगली सुबह आप तरोताजा और एनर्जेटिक महसूस करेंगे. ऐसे में आप इसे आज ही आजमाकर देख सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.