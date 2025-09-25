विज्ञापन

चेहरे पर सफेद धब्बे को कैसे हटाएं? स्किन की डॉक्टर ने बताया कैल्शियम की कमी नहीं ये है असली कारण

White Patches On The Skin: कई लोगों कि स्किन पर हल्के सफेद धब्बे दिखाई देने लगते हैं. डर्मेटोलॉजिस्ट जुशिया भाटिया सरीन ने इन धब्बों का असली कारण और इनसे निजात पाने का तरीका बताया है. आइए जानते हैं इस बारे में-

Read Time: 3 mins
Share
चेहरे पर सफेद धब्बे को कैसे हटाएं? स्किन की डॉक्टर ने बताया कैल्शियम की कमी नहीं ये है असली कारण
चेहरे पर मौजूद छोटे सफेद धब्बों को कैसे हटाएं?

Skin Care Tips: कई बार बच्चों या बड़ों के चेहरे पर हल्के सफेद धब्बे दिखाई देने लगते हैं. आमतौर पर लोग इसे कैल्शियम की कमी समझ लेते हैं और तुरंत सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर देते हैं. लेकिन त्वचा विशेषज्ञों के अनुसार ऐसा करना गलत है. इसे लेकर डर्मेटोलॉजिस्ट जुशिया भाटिया सरीन ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. वीडियो में स्किन एक्सपर्ट ने इन धब्बों का असली कारण और इनसे निजात पाने का तरीका बताया है. आइए जानते हैं इस बारे में- 

कितने साल के बच्चों को ब्रश करना चाहिए?

क्यों हो जाते हैं चेहरे पर सफेद धब्बे?

डर्मेटोलॉजिस्ट बताती हैं,  इन धब्बों का असली कारण कैल्शियम नहीं बल्कि ड्राई स्किन होती है. इस कंडीशन को मेडिकल भाषा में पिटिरियासिस अल्बा (Pityriasis Alba) कहा जाता है. यह खासकर बच्चों और किशोरों में ज्यादा देखने को मिलती है. धूप में ज्यादा रहने, बार-बार चेहरा धोने या स्किन बहुत ज्यादा ड्राई होने की वजह से चेहरे पर हल्के सफेद पैच दिखने लगते हैं. इन धब्बों पर हल्की खुजली भी हो सकती है, लेकिन ज्यादातर यह केवल स्किन का रंग हल्का कर देते हैं.

कैसे पाएं छुटकारा? 

वीडियो में स्किन एक्सपर्ट आगे कहती हैं, इसके लिए किसी तरह के विटामिन या कैल्शियम सप्लीमेंट की जरूरत नहीं होती है. स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज रखना सबसे जरूरी है. दिन में कम से कम दो बार चेहरे पर हल्का मॉइस्चराइजर लगाएं. ऐसा करने से यह समस्या धीरे-धीरे कुछ सालों में खुद ही ठीक हो जाती है. 

इन बातों का भी रखें ध्यान 
  • बहुत स्ट्रॉन्ग साबुन या फेसवॉश से बचें. इससे अलग मुंह धोने के लिए माइल्ड क्लींजर इस्तेमाल करें.
  • धूप में जाने से पहले बच्चों और बड़ों दोनों के लिए सनस्क्रीन लगाना फायदेमंद है.
  • इन सब से अलग अगर धब्बों पर खुजली हो तो उन्हें रगड़ें नहीं.
कब है डॉक्टर से मिलने की जरूरत?

अगर धब्बे लंबे समय तक बने रहें, तेजी से फैलें या बहुत ज्यादा खुजली और जलन होने लगे तो डर्मेटोलॉजिस्ट से जरूर सलाह लें.

चेहरे पर सफेद धब्बे दिखना हमेशा कैल्शियम की कमी नहीं होती. ज्यादातर मामलों में यह केवल ड्राई स्किन से जुड़ी एक सामान्य स्थिति है, जो समय के साथ अपने आप ठीक हो जाती है. सही स्किन केयर और मॉइस्चराइजिंग से इसे आसानी से मैनेज किया जा सकता है. 

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.


 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Lifestyle News, Beauty News, Skincare
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com