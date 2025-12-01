ब्राह्मी खाने से क्या फायदा होता है? न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया ब्राह्मी लेने का सबसे अच्छा तरीका क्या है

What is the best way to consume Brahmi: आयुर्वेद में ब्राह्मी को औषधीय पत्ता माना जाता है. सदियों से इस पत्ते का इस्तेमाल कई तरह की समस्याओं से निजात पाने के लिए किया जा रहा है. खासकर महिलाओं के लिए ब्राह्मी बेहद लाभदायक हो सकती है. इसे सही तरीके और सही मात्रा में लेने से आपको एक साथ कई फायदे मिल सकते हैं. न्यूट्रिशनिस्ट रजमनी पटेल ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर कर ऐसे ही कुछ फायदे बताए हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में, साथ ही जानेंगे ब्राह्मी का सेवन किस तरह और कितनी मात्रा में करना चाहिए.

ब्राह्मी कैसे लें?

न्यूट्रिशनिस्ट बताती हैं, ब्राह्मी को कई तरीकों से डाइट में शामिल किया जा सकता है. आप इसकी पत्तियों से हर्बल टी, जूस या पाउडर बनाकर खा सकते हैं. आइए जानते हैं इन्हें बनाने का स्टेप-बाय-स्टेप तरीका-

इसके लिए 1 कप पानी उबालें.

अब, इसमें 5-6 ताजी ब्राह्मी की पत्तियां या 1 चम्मच सूखी ब्राह्मी की पत्ती डालकर 5-7 मिनट तक उबालें.

तय समय बाद गैस बंद कर दें और पानी को छानकर गुनगुना पी लें.

इसके लिए ताजी पत्तियों को पानी के साथ ब्लेंड कर लें और छानकर सुबह 20-30 ml पिएं.

ब्राह्मी की पत्तियों को धोकर सूखा लें.

इसके बाद इन पत्तियों को मिक्जर जार में पीसकर बारीक पाउडर बना लें.

आप रोज रात सोने से पहले आधा चम्मच इस पाउडर को गर्म पानी या दूध के साथ ले सकते हैं.

ब्रेन पावर बढ़ती है

न्यूट्रिशनिस्ट रजमनी बताती हैं, ब्राह्मी को दिमाग के लिए बेहद अच्छा माना जाता है. इसके सेवन से याददाश्त बेहतर करने, फोकस बढ़ाने और ब्रेन को ज्यादा एक्टिव रखने में मदद मिल सकती है.

ब्राह्मी एक नेचुरल एडैप्टोजन होती है यानी ये नर्वस सिस्टम को शांत कर तनाव को कम करने में मदद करती है.

ब्राह्मी बालों की जड़ों को पोषण देकर हेयर ग्रोथ बढ़ाने में असर दिखा सकती है.

ये शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करती है, जिससे आपकी लिवर हेल्थ अच्छी रहती है.

इन पत्तों में एंटीऑक्सिडेंट गुण पाए जाते हैं, जो स्किन को रिपेयर कर ग्लोइंग बनाने में मदद कर सकते हैं.

इन सब से अलग ब्राह्मी नर्वस सिस्टम को शांत रखती है, जिससे रिलैक्सेशन मिलता है और आपकी नींद में सुधार होता है.

आप इसे सुबह और शाम किसी भी समय ले सकते हैं. फोकस और एक्टिवनेस बढ़ाने के लिए आप रोज सुबह खाली पेट ब्राह्मी के पत्तों से तैयार हर्बल टी पी सकते हैं.

वहीं, बेहतर नींद और रिलैक्सेशन के लिए रात को सोने से पहले ब्राह्मी पाउडर को गुनगुने दूध में डालकर पिया जा सकता है.

ऐसे में इन तमाम फायदों को पाने के लिए आप भी इस नुस्खे को आजमाकर देख सकते हैं. हालांकि, इसे धीरे-धीरे अपने रूटीन में शामिल करें और एक साथ बहुत अधिक मात्रा में ब्राह्मी लेने से बचें. अगर आप पहले से ही किसी दवा का सेवन कर रहे हैं, तो ब्राह्मी लेने से पहले एक बार एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

