Body Polishing क्या होती है, क्यों Gen Z इतना पसंद करते हैं ये ब्यूटी ट्रीटमेंट?

Body Polishing: अच्छी स्किन के लिए अच्छा स्किनकेयर होना बेहद जरूरी है. अब, आजकल स्किनकेयर का मतलब सिर्फ चेहरे तक ही सीमित नहीं रहा है. खासकर Gen Z चेहरे के साथ-साथ पूरी बॉडी केयर पर भी उतना ही ध्यान देते हैं. इसी कड़ी में इन दिनों बॉडी पॉलिशिंग जबरदस्त ट्रेंड में है. आइए जानते हैं कि आखिर बॉडी पॉलिशिंग है क्या और क्यों नई जनरेशन के लोग इस स्किन केयर ट्रेंड को इतना पसंद कर रहे हैं.

Body Polishing क्या होती है?

बॉडी पॉलिशिंग एक स्किन ट्रीटमेंट है जिसमें पूरी बॉडी की त्वचा को डीप क्लीन, एक्सफोलिएट और हाइड्रेट किया जाता है. इसमें डेड स्किन सेल्स हटते हैं, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और स्किन में नेचुरल ग्लो आ जाता है. इसे आप चाहें तो सैलून में करवा सकते हैं या घर पर भी आसानी से कर सकते हैं.

ज्यादातर Gen Z लंबे और कॉम्प्लिकेटेड स्किनकेयर रूटीन पसंद नहीं करते. उनके लिए एफिशिएंसी यानी कम समय में ज्यादा रिजल्ट जरूरी है. बॉडी पॉलिशिंग इसी वजह से उनकी पहली पसंद बन चुकी है. इसकी मदद से एक ही बार में डेड स्किन साफ हो जाती है, स्किन हाइड्रेटेड रहती है और नेचुरल ग्लो भी बरकरार रहता है.

घर पर बॉडी पॉलिशिंग करने का आसान तरीका

क्लीनिंग (Cleaning)

सबसे पहले गुनगुने पानी से शॉवर लें ताकि रोमछिद्र (Skin Pores) खुल जाएं.

किसी अच्छे बॉडी स्क्रब (कॉफी, शुगर या सी सॉल्ट बेस्ड) से पूरी बॉडी को 5–10 मिनट हल्के हाथों से मसाज करें. इससे डेड स्किन और गंदगी निकल जाएगी.

अब हाइड्रेटिंग पॉलिश या बॉडी ऑयल से मसाज करें. इससे ब्लड सर्कुलेशन सुधरेगा और स्किन में नेचुरल ग्लो आएगा.

आखिर में हल्के-फुल्के बॉडी लोशन या बटर से पूरी त्वचा को मॉइश्चराइज करें. इससे स्किन लंबे समय तक सॉफ्ट और हाइड्रेटेड रहेगी.

अगर आपकी स्किन नॉर्मल है, तो आप हफ्ते में 1–2 बार बॉडी पॉलिशिंग कर सकते हैं. वहीं, ड्राई या सेंसिटिव स्किन है, तो हफ्ते में सिर्फ 1 बार करना काफी है.

नियमित बॉडी पॉलिशिंग करने से आपकी स्किन ज्यादा क्लियर, मुलायम और ग्लोइंग दिखेगी. यही वजह है कि Gen Z इसे अपने सेल्फ-केयर रूटीन का अहम हिस्सा बना चुके हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.