Ayurvedic powders for hair growth: बालों को तेजी से बढ़ा सकते हैं ये 5 आयुर्वेदिक पाउडर, जानें इस्तेमाल करने का तरीका

Hair Growth: घने और लंबे बाल पाना हर किसी की चाहत होती है. हालांकि, आजकल बाल झड़ना एक आम समस्या बन चुकी है. तनाव, गलत खानपान, हार्श केमिकल वाले प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल और बदलते मौसम के कारण बाल कमजोर और रूखे हो जाते हैं, साथ ही हेयर फॉल भी बढ़ जाता है. अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. एक अच्छी बात यह है कि कुछ नेचुरल चीजों का इस्तेमाल बालों से जुड़ी परेशानियों को दूर करने और हेयर ग्रोथ को बढ़ावा देने में असरदार हो सकता है. यहां हम आपको 5 ऐसे ही आयुर्वेदिक पाउडर के बारे में बता रहे हैं, साथ ही जानेंगे इन्हें इस्तेमाल करने का तरीका-

होंठों के आसपास की स्किन डार्क क्यों हो जाती है? एक्सपर्ट से जानें इसे ठीक करने के लिए क्या करें

बाल बढ़ाने में असर दिखाते हैं ये आयुर्वेदिक पाउडर

भृंगराज को बालों का राजा भी कहा जाता है. इसमें आयरन, मैग्नीशियम और मिनरल्स पाए जाते हैं, जो बालों को गहराई से पोषण देते हैं. अगर आप इसे पाउडर के रूप में इस्तेमाल करें और हफ्ते में एक बार हेयर मास्क बनाकर लगाएं, तो कुछ ही महीनों में आपको कमाल का असर नजर आ सकता है. बेहतर नतीजों के लिए आप भृंगराज के तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं.

मंजीष्ठा एक बेहतरीन ब्लड प्यूरीफायर है. यह बालों की जड़ों तक ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है और हेयर फॉलिकल्स को रीजेनरेट करता है. इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, जो डैंड्रफ और समय से पहले सफेद होने की समस्या को कम करते हैं. ऐसे में आप मंजीष्ठा पाउडर और दही का पेस्ट मिलाकर बालों में लगा सकते हैं.

ब्राह्मी को गोटु कोला भी कहा जाता है. यह जड़ों को मजबूत करने और बालों को मोटा बनाने में मददगार मानी जाती है. ब्राह्मी पाउडर से बना हेयर पैक बालों के झड़ने की समस्या को कम करता है और नई बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है. इसके नियमित इस्तेमाल से स्कैल्प भी साफ रहती है.

शिकाकाई को नेचुरल शैम्पू कहा जाता है. इसमें विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं, जो बालों को चमकदार और मुलायम बनाते हैं. इसमें पाए जाने वाले सैपोनिन्स बालों को बिना नुकसान पहुंचाए साफ करते हैं. साथ ही, यह डैंड्रफ और रूखेपन से भी छुटकारा दिलाता है.

गिलोय को अमरबेल भी कहा जाता है. यह न सिर्फ शरीर के लिए बल्कि बालों के लिए भी बेहद फायदेमंद है. गिलोय डैंड्रफ, स्प्लिट एंड्स और ड्राईनेस जैसी समस्याओं को दूर करने में असर दिखाता है. इसके साथ ही गिलोय पाउडर से बने मास्क का इस्तेमाल करने से बाल टूटने और झड़ने की समस्या भी कम होती है और उनका टेक्सचर बेहतर होता है.

ऐसे में अगर आप लंबे, घने और मजबूत बाल चाहते हैं, तो इन आयुर्वेदिक पाउडर को अपनी हेयरकेयर रूटीन में जरूर शामिल करें. आप इन्हें हफ्ते में 1–2 बार दही या ऐलोवेरा जेल के साथ मिलाकर, मास्क बनाकर लगा सकते हैं. इससे धीरे-धीरे बालों का झड़ना कम होगा और नई ग्रोथ भी दिखने लगेगी.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.