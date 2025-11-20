पैरों के तलवों में मालिश करने से क्या होता है? मसाज कितने मिनट करना चाहिए, आज से शुरू कर दें रात में यह करना

Talve Ki Malish Karne Ke Fayde: आजकल जिंदगी एक दौड़ जैसी बन गई है, जिसमें सुबह की हड़बड़ी से लेकर रात की थकान तक सब कुछ शामिल है. इसके चलते तनाव बढ़ रहा है और लोग कई बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं. इससे नींद पर असर पड़ता है. हालांकि, दिनभर की टेंशन और तनाव को दूर करने के लिए एक रामबाण उपाय है, जिसके मदद से न सिर्फ नींद की क्वालिटी अच्छी होगी, बल्कि सेहत को भी फायदे मिलेंगे.

पैरों के तलवों की मालिश करने के फायदे

दरअसल, पैरों के तलवों की मालिश करने से तनाव दूर होगा और शरीर को भी कई फायदे मिलेंगे. खासकर रात में सोने से पहले पैरों के तलवों की मालिश करने से कई फायदे होते हैं. यह थकान और तनाव को कम करने का आसान और प्रभावी तरीका है. चलिए आपको बताते हैं पैरों के तलवों की मालिश करने से क्या होता है?

दरअसल, पैरों के तलवों की रोज मालिश करना अच्छी नींद के लिए फायदेमंद है. तलवों मालिश तंत्रिका तंत्र को शांत करती है, जिससे चिंता कम होती है और गहरी नींद आने में मदद मिलती है.

तनाव और थकान कम को दूर करने के लिए पैरों की मालिश करना बहुत ही असरदार हो सकता है. इससे दिन भर की थकान और तनाव दूर होता है, जिससे शरीर और मन दोनों को आराम मिलता है.

मालिश से पैरों में ब्लड फ्लो बेहतर होता है, जो पूरे शरीर के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है.

आप हर रात 5 से 10 मिनट तक मालिश कर सकते हैं, तो यह आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है. अगर आपके पास समय है, तो 15 से 20 मिनट भी बहुत फायदेमंद हो सकता है. शुरुआत में हर पैर पर 5 मिनट की मालिश काफी है.

पैरों की मालिश करने के लिए कई तरह के तेलों का इस्तेमाल किया जा सकता है. जैसे- सरसों का तेल, नारियल का तेल और तिल का तेल आदि. इसके अलावा आप घी से भी पैरों के तलवों की मालिश कर सकते हैं.

