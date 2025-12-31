विज्ञापन

2026 Long Weekend Holiday List: जनवरी में 2 बार आ रहा लॉन्ग वीकेंड, अभी से कर लें ट्रिप की प्लानिंग, यहां देखिए 2026 की छुट्टियों का कैलेंडर

Long Weekends in 2026: जनवरी के महीने में भी 2 बार लॉन्ग वीकेंड का मौका बन रहा है, जिसमें आप कहीं घूमने का प्लान बना सकते हैं.

Read Time: 3 mins
Share
2026 Long Weekend Holiday List: जनवरी में 2 बार आ रहा लॉन्ग वीकेंड, अभी से कर लें ट्रिप की प्लानिंग, यहां देखिए 2026 की छुट्टियों का कैलेंडर
2026 छुट्टियों का कैलेंडर
file photo

2026 Long Weekend Holiday List: 2026 में कुछ ही घंटे का समय बचा है. ज्यादातर लोगों की न्यू ईयर पार्टी की तैयारी भी पूरी हो चुकी है. अब सबकी निगाहें 2026 के लॉन्ग वीकेंड पर टिकी हुई हैं. दरअसल, लगातार काम करना सेहत के साथ-साथ शरीर को भी प्रभावित करता है. ऐसे में काम के बीच में मिनी ब्रेक की जरूरत होती है, क्योंकि बीच-बीच में मिनी ब्रेक नई ताजगी और एनर्जी लेकर आते हैं. ऐसे में जनवरी के महीने में भी 2 बार लॉन्ग वीकेंड का मौका बन रहा है, जिसमें आप कहीं घूमने का प्लान बना सकते हैं. यहां देखिए 2026 में छुट्टियों का कैलेंडर और जनवरी 2026 के लॉन्ग वीकेंड कब हैं.

यह भी पढ़ें:- Wedding Trends: 2026 में फिर देखने को मिल सकते हैं ये 5 बड़े वेडिंग ट्रेंड्स

जनवरी 2026 लॉन्ग वीकेंड्स लिस्ट

जनवरी के मौके पर कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं तो इस महीने एक लॉन्ग वीकेंड बन रहा है. 1 जनवरी को गुरुवार पड़ रहा है, नए साल की छुट्टी के साथ 2 जनवरी यानी शुक्रवार की छुट्टी लें और 3-4 जनवरी (शनिवार-रविवार) को वीकेंड रहेगा ही. ऐसे में साल की शुरुआत ही एक लॉन्ग वीकेंड्स के साथ होगी. ऐसे में अपने परिवार और दोस्तों के साथ नए साल का मजा लिया जा सकता है. जनवरी में दूसरा लॉन्ग वीकेंड 24 और 25 जनवरी यानी शनिवार-रविवार और 26 जनवरी को सोमवार है, जो गणतंत्र दिवस की छुट्टी. ऐसे में तीन दिन की जमकर छुट्टी का मजा लें.

साल 2026 की छुट्टियों की पूरी लिस्ट

26 जनवरी, सोमवार- गणतंत्र दिवस

4 मार्च, बुधवार- होली

21 मार्च, शनिवार- ईद-उल-फित्र

26 मार्च, गुरुवार- राम नवमी

31 मार्च, मंगलवार- महावीर जयंती

3 अप्रैल, शुक्रवार- गुड फ्राइडे

1 मई, शुक्रवार- बुद्ध पूर्णिमा

27 मई, बुधवार- बकरीद

26 जून, शुक्रवार- मुहर्रम

15 अगस्त, शनिवार- स्वतंत्रता दिवस

26 अगस्त, बुधवार- ईद-ए-मिलाद

4 सितंबर, शुक्रवार- जन्माष्टमी

2 अक्टूबर, शुक्रवार- गांधी जयंती

20 अक्टूबर, मंगलवार- दशहरा

8 नवंबर, रविवार- दिवाली

24 नवंबर, मंगलवार- गुरु नानक जयंती

25 दिसंबर, शुक्रवार- क्रिसमस

रिस्ट्रिक्टेड हॉलिडे (Optional Holidays)

1 जनवरी, गुरुवार- न्यू ईयर

3 जनवरी, शनिवार- हजरत अली जन्मदिन

14 जनवरी, बुधवार- मकर संक्रांति

14 जनवरी, बुधवार- पोंगल/माघ बिहू

23 जनवरी, शुक्रवार- बसंत पंचमी

1 फरवरी, रविवार- गुरु रविदास जयंती

12 फरवरी, गुरुवार- स्वामी दयानंद जयंती

15 फरवरी, रविवार- महाशिवरात्रि

19 फरवरी, गुरुवार- शिवाजी जयंती

3 मार्च, मंगलवार- होलिका दहन

3 मार्च, मंगलवार- डोल यात्रा

19 मार्च, गुरुवार- गुडी पड़वा/उगादी

20 मार्च, शुक्रवार- जुमात-उल-विदा

5 अप्रैल, रविवार- ईस्टर

14 अप्रैल, मंगलवार- वैसाखी

15 अप्रैल, बुधवार- वैसाखादी/बिहू

9 मई, शनिवार- रवींद्रनाथ टैगोर जयंती

16 जुलाई, गुरुवार- रथ यात्रा

15 अगस्त, शनिवार- पारसी नववर्ष

26 अगस्त, बुधवार- ओणम

28 अगस्त, शुक्रवार- रक्षाबंधन

14 सितंबर, सोमवार- गणेश चतुर्थी

18 अक्टूबर, रविवार- सप्तमी

19 अक्टूबर, सोमवार- महाष्टमी

20 अक्टूबर, मंगलवार- महानवमी

26 अक्टूबर, सोमवार- वाल्मीकि जयंती

29 अक्टूबर, गुरुवार- करवा चौथ

8 नवंबर, रविवार- नरक चतुर्दशी

9 नवंबर, सोमवार- गोवर्धन पूजा

11 नवंबर, बुधवार- भाई दूज

15 नवंबर, रविवार- छठ पूजा

24 नवंबर, मंगलवार- गुरु तेग बहादुर शहादत दिवस

23 दिसंबर, बुधवार- हज़रत अली जन्मदिन

24 दिसंबर, गुरुवार- क्रिसमस ईव

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Long Weekend 2026, Long Weekend, Lifestyle
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com