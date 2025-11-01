रात को सोते समय हल्दी का पानी पीने से क्या होता है? डॉक्टर से जानें एक गिलास पानी में कितनी हल्दी डालनी चाहिए

Turmeric Water Benefits: हल्दी हर भारतीय रसोई में पाई जाती है और इसका इस्तेमाल लगभग हर तरह की डिश बनाने के लिए किया जाता है. हल्दी न केवल खाने में रंग को जोड़ती है, बल्कि इससे खाने का स्वाद भी और बेहतर हो जाता है. इसके साथ ही हल्दी को सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद माना जाता है. यही वजह है कि हेल्थ एक्सपर्ट खाने के साथ-साथ पानी में भी हल्दी मिलाकर पीने की सलाह देते हैं. मशहूर अमेरिकी डॉक्टर एरिक बर्ग ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर कर रोज हल्दी का पानी पीने के कुछ फायदे बताए हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में, साथ ही जानेंगे इसके लिए कितनी हल्दी का इस्तेमाल करना चाहिए.

हल्दी के पानी के फायदे

डॉक्टर बर्ग बताते हैं, हल्दी में कर्क्यूमिन (Curcumin) होता है. ये एक पावरफुर एंटी-इंफ्लेमेटरी कंपाउंड है. कर्क्यूमिन जोड़ों के दर्द, गठिया और शरीर की सूजन को कम करने में मदद करता है. कई बार इसका असर इबुप्रोफेन (Ibuprofen) और एस्पिरिन जैसी दवाओं जितना असरदार होता है, लेकिन इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते.

कई शोध के नतीजे बताते हैं कि हल्दी में मौजूद कर्क्यूमिन ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है. खासकर टाइप-2 डायबिटीज के मरीजों के लिए ये फायदेमंद होता है. यह शरीर में मेटफॉर्मिन जैसी दवा की तरह काम करता है, लेकिन बिना किसी नुकसान के. इसके अलावा, यह खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) को कम करके दिल की सेहत भी सुधारता है.

डॉक्टर आगे बताते हैं कि कर्क्यूमिन मस्तिष्क में सेरोटोनिन और डोपामाइन जैसे हैप्पी हार्मोन को बढ़ाता है. इससे मूड बेहतर होता है और नींद भी गहरी आती है. इसलिए हल्दी का पानी रात को पीना मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है.

हल्दी वाला पानी पाचन को मजबूत करता है और गैस, एसिडिटी जैसी समस्याओं को कम करता है. यह आंतों में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाता है और हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म करता है. साथ ही, यह इम्यून सिस्टम को भी मजबूत बनाता है.

डॉक्टर बर्ग के अनुसार, एक गिलास हल्के गर्म पानी में आधा चम्मच हल्दी पाउडर और चुटकीभर काली मिर्च मिलाएं. चाहें तो स्वाद के लिए थोड़ा नींबू या शहद भी डाल सकते हैं. इसे धीरे-धीरे पिएं. काली मिर्च हल्दी के पोषक तत्वों को शरीर में बेहतर तरीके से अवशोषित करने में मदद करती है.

अगर आपको पाचन की समस्या है, तो इसे खाने से पहले पिएं. वहीं, अगर नींद, तनाव या इम्यूनिटी से जुड़ी परेशानी है, तो इसे रात को सोने से पहले पीना सबसे फायदेमंद होता है.

हल्दी का पानी शरीर को अंदर से डिटॉक्स करता है, सूजन कम करता है, मन को शांत करता है और इम्यूनिटी बढ़ाता है. लेकिन याद रखें किसी भी दवा या घरेलू उपाय को शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें, खासकर अगर आप पहले से कोई दवा ले रहे हैं.

