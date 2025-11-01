विज्ञापन

बच्चे को Nebulizer लगाते हुए कभी न करें ये तीन गलतियां, डॉक्टर ने बताया क्या है नेबुलाइजर लगाने का सही तरीका

Right Way to use Nebulizer: पीडियाट्रिशियन ने बताया है कि बच्चे को नेबुलाइजर लगाते समय किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है और किन गलतियों से बचना चाहिए. आइए जानते हैं डॉक्टर की राय-

बच्चे को Nebulizer लगाते हुए कभी न करें ये तीन गलतियां, डॉक्टर ने बताया क्या है नेबुलाइजर लगाने का सही तरीका
Nebulizer के साथ कभी न करें ये गलतियां

Right Way to use Nebulizer: सर्दी, खांसी या सांस लेने में दिक्कत होने पर बच्चों को नेबुलाइजर देना आम बात है. नेबुलाइजर से दवा भाप के रूप में सीधे फेफड़ों तक पहुंचती है, जिससे बच्चे को जल्दी राहत मिलती है. लेकिन कई बार पैरेंट्स कुछ छोटी-छोटी गलतियां कर देते हैं, जो बच्चे के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती हैं. मशहूर पीडियाट्रिशियन अर्पित गुप्ता ने अपने इंस्टाग्राम वीडियो में बताया कि बच्चे को नेबुलाइजर लगाते समय किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है और किन गलतियों से बचना चाहिए. आइए जानते हैं डॉक्टर की राय- 

कभी न करें ये गलतियां

नंबर 1- नेबुलाइजर में कभी भी टैप वॉटर न डालें

अक्सर लोग सोचते हैं कि पानी से भाप बनेगी तो इसमें कोई नुकसान नहीं है, लेकिन ये बड़ी गलती है. नेबुलाइजर में सिर्फ डॉक्टर द्वारा बताई गई दवा या सलाइन सॉल्यूशन ही डालें. टैप वॉटर में बैक्टीरिया या मिनरल्स हो सकते हैं, जो बच्चे के फेफड़ों में जाकर संक्रमण फैला सकते हैं.

नंबर 2- गंदे पार्ट्स का इस्तेमाल न करें

हर इस्तेमाल के बाद नेबुलाइजर के मास्क, चेंबर और पाइप को साफ पानी से धोकर अच्छे से सुखाएं. अगर पार्ट्स गंदे रहेंगे तो उनमें कीटाणु जमा हो सकते हैं, जिससे बच्चे को बार-बार खांसी, सर्दी या फेफड़ों का इंफेक्शन हो सकता है. डॉक्टर का कहना है कि साफ-सफाई उतनी ही जरूरी है जितनी दवा.

नंबर 3- बच्चे को लेटाकर नेबुलाइजर न लगाएं

नेबुलाइजर हमेशा बैठी हुई स्थिति में देना चाहिए. जब बच्चा सीधा बैठा होता है तो दवा की भाप सीधे फेफड़ों तक पहुंचती है और असर जल्दी होता है. अगर बच्चा लेटा हुआ है तो दवा गले या नाक में ही रह जाती है और उसका पूरा फायदा नहीं मिलता.

इन बातों का भी रखें ध्यान
  • नेबुलाइजर लगाने से पहले और बाद में हाथ जरूर धोएं.
  • बच्चे को सीधा बैठाकर नेबुलाइज करें.
  • हर बार इस्तेमाल के बाद मास्क और चेंबर साफ करें.
  • केवल डॉक्टर द्वारा बताई गई दवा और मात्रा ही इस्तेमाल करें.

डॉक्टर अर्पित गुप्ता कहते हैं, छोटी-छोटी गलतियां बच्चे की रिकवरी में बड़ी रुकावट बन सकती हैं. इसलिए नेबुलाइजर इस्तेमाल करते समय साफ-सफाई, सही पोजिशन और सही दवा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. थोड़ी सी सावधानी आपके बच्चे को जल्दी राहत दिला सकती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.


 

